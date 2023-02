Kelti so šli kot valjar čez Brooklyn

Košarkarji iz Bostona so se v ligi NBA poigrali z Brooklynom in ga visoko premagali s 139:96. To je bil najhujši poraz mrežic v zadnjih devetih letih, pred tem so februarja 2014 proti Portlandu klonili za 44 točk.

Trenutno vodilna ekipa v ligi NBA – njeno razmerje zmag in porazov znaša 37:15 – je imela vse vajeti igre v svojih rokah. Prvi zvezdnik keltov Jayson Tatum je dosegel 31, Jaylen Brown pa 26 točk. Oba igralca sta na eni tekmi zadela sedem metov za tri točke, kar je nov rekord kluba z izjemno bogato zgodovino.

Brooklyn je bil porazen. Tekmo je odprl z metom 1:12, po prvi četrtini je zaostajal za 30 točk (16:46) ter že v zgodnjem obdobju tekme čakal na zadnji zvok sirene. Pri gostih je bil najbolj učinkovit nekdanji kelt Kyrie Irving z 20 točkami.

V tej sezoni izjemno razpoloženi Damian Lillard je bil najbolj zaslužen za zmago Portlanda proti Memphisu s 122:112. Lillard je dosegel 42 točk, deset podaj in osem skokov, v tretji četrtini pa je zadel kar sedem metov za tri točke.

Philadelphia je pred dvema dnevoma proti Orlandu doživela boleč poraz, na današnji medsebojni tekmi pa je zmagala s 105:94. Prvo ime dvoboja je bil 213 cm visoki kamerunski center Joel Embiid z 28 točkami in 11 skoki.

Litovec Domantas Sabonis je bil nerešljiva uganka za košarkarje San Antonia. FOTO: Daniel Dunn/Usa Today Sports

Golden State je po podaljšku izgubil proti Minnesoti s 114:119. Pri branilcih naslova je bil najbolj učinkovit Stephen Curry, pri domačih volkovih D'Angelo Russell, oba sta dosegla po 29 točk.

Atlanta je v gosteh zanesljivo premagala Phoenix s 132:100. Dejounte Murray je za zmago prispeval 21 točk, osem skokov in šest podaj, Trae Young pa 20 točk in 12 asistenc.

Sacramento je v San Antoniu slavil s 119:109. Litovski center Domantas Sabonis je bil s 34 točkami in 11 skoki najbolj učinkovit igralec dvoboja, njegov soigralec De'Aaron Fox je dodal 31 točk.

Houston je doma premagal Oklahomo s 112:106, Utah pa je bil po hudem boju boljši od Toronta s 131:128. V kanadskem moštvu je Fred VanVleet dosegel trojni dvojček – 34 točk, 12 skokov in deset podaj.

Prvi zvezdnik Philadelphie Joel Embiid je bil premalo za upseh proti Orlandu. FOTO: Bill Streicher/Usa Today Sports

Obračun med Detroitom in Washingtonom je bil odpovedan, saj se domača zasedba zaradi slabega vremena v Dallasu ni pravočasno vrnila v Detroit.

V noči na petek bodo aktivni vsi slovenski košarkarji v najmočnejši ligi na svetu. Dallas Luke Dončića bo gostil New Orleans, Denver Vlatka Čančarja se bo doma pomeril z Golden Statom, Chicago Gorana Dragića pa s Charlottom.

Denver je trenutno vodilni v zahodni konferenci (35:16), Dallas je na petem mestu (27:25), medtem ko je Chicago (23:27) trenutno na enajstem mestu v vzhodni konferenci.