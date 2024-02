Kelti zmagali že osemkrat zapored, drevi tudi Luka Dončić

Košarkarji moštva Boston Celtics so s 116:102 premagali tudi igralce kluba New York Knicks in tako podaljšali zmagoviti niz na osem tekem. Z izkupičkom 45:12 so Kelti vodilna ekipa v ligi NBA.

Boston je znova pokazal izjemno kolektivno igro, saj je kar šest igralcev doseglo dvomestno število točk. Prvi strelec je bil Jaylen Brown s 30 točkami, Kristaps Porzingis jih je dodal 22, Jayson Tatum pa 19. »Naše moštvo ima veliko odličnih igralcev,« je dejal Tatum in nadaljeval: »Veliko se pogovarjamo o tem, da se vsem omogoči prostor in da sledimo ritmu igre. Razumemo, kaj je glavni cilj, kaj želimo doseči, zato vsak večer delimo ljubezen in igramo pravo igro.«

Za New York je bil najboljši strelec Jalen Brunson s 34 točkami in devetimi podajami.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnji četrtini, ko je Boston kar pet minut držal tekmece brez doseženega koša, njegova prednost pa je tedaj narasla na 20 točk. V vzhodni konferenci imajo zdaj Kelti kar devet zmag več kot drugouvrščeni Cleveland Cavaliers (36), New York je četrti s 34 zmagami.

Banchero v zadnji sekundi

V zahodni konferenci so na vrhu lestvice znova Minnesota Timberwolves, ki so s 101:86 premagali Brooklyn Nets. Minnesota je zdaj pri 40 zmagah in 17 porazih. Največji delež k novemu uspehu sta prispevala Anthony Edwards z 29 točkami in Karl-Anthony Towns z 28.

Na edini preostali tekmi večera so Orlando Magic premagali Detroit Pistons s 112:109. Dvoboj je v zadnji sekundi odločil Paolo Banchero s košem in dodatnim prostim metom.

Luka Dončić bo z Dallas Mavericks naslednjo tekmo odigral drevi (ob 23. uri po srednjeevropskem času). Teksašani, ki so trenutno šesti v zahodni konferenci (33:23), bodo gostovali pri zasedbi Indiana Pacers.