Ker ga je imel in vozil Michael Jordan, je ferrari dosegel rekordno vrednost

Ferrari 550 Maranello iz leta 1997, ki je pripadal Michaelu Jordanu, je na dražbi JOOPITER dosegel 2,4 milijona evrov in s tem postavil rekord za najdražje javno prodani primerek tega modela. Cena je bila precej višja od prvotne ocene, ki je znašala med 600.000 evrov in 1,1 milijona evrov.

Avtomobil je bil poseben predvsem zaradi svojega nekdanjega lastnika. Jordan ga je dobil maja 1997, le nekaj tednov pozneje pa se je po osvojitvi petega šampionskega prstana z njim odpeljal iz United Centra. Z njim se je vozil na tekme, treninge in javne dogodke ter prevozil približno 10.300 kilometrov.

Še pomembnejša je njegova povezava z enim najbolj slovitih Jordanovih športnih copatov. Oblikovalec Tinker Hatfield je pri nastanku Air Jordan XIV kot navdih uporabil prav ta Ferrari. Oblika notranjosti, zračne odprtine, elementi pnevmatik in celo znak Jumpman so dobili avtomobilske vzporednice.

Jordan je Air Jordan XIV prvič obul na šesti tekmi finala lige NBA leta 1998 proti Utahu. V njih je 5,2 sekunde pred koncem zadel znameniti odločilni met prek Bryona Russella, s katerim je Chicagu prinesel šesti naslov prvaka.

Jordan je Ferrari leta 2002 prodal, nato pa je avtomobil za skoraj četrt stoletja izginil iz javnosti. Leta 2026 so ga po zaslugi delne številke šasije in Ferrarijevih arhivov izsledili pri zbiratelju v Kaliforniji. 29. maja se je vrnil v Chicago, natanko 29 let po prvotni dostavi Jordanu.

Zdaj ima novega lastnika in novo rekordno ceno. Toda predvsem ostaja avtomobil, ki je za vedno povezan z eno najbolj ikoničnih podob Michaela Jordana.