Kesslerjev debi je Dončić pospremil s klopi

Los Angeles Lakers so proti Golden State Warriors z 89:101 izgubili predzadnjo tekmo pripravljalnega obdobja pred začetkom nove sezone severnoameriške lige NBA. Današnji dvoboj je slovenski zvezdnik Luka Dončić izpustil, medtem ko je center Walker Kessler, zvezdniška okrepitev letošnjega poletja, prvič stopil na parket v dresu Jezernikov.

Lakers so dvoboj začeli bolje in si priigrali manjšo prednost, a so nasprotniki iz San Francisca kmalu ujeli priključek. V drugi četrtini so nato Dončićevi soigralci pritisnili na plin in so v slačilnico odšli s prednostjo 13 točk. V nadaljevanju so zopet kazali pokazali dobro igro, sledil pa je odgovor Warriors, ki so postavili delni izid 22:6.

Trener JJ Redick je z dvanajstimi minutami do konca tekme na parket poslal mlajše igralce, na drugi strani pa je Steve Kerr v igri obdržal igralce, na katere bo resno računal, ko se sezona začne. Ti si nato ustvarili razliko in Bojevnikom priigrali tretjo zmago pripravljalnega obdobja.

Pri Jezernikih je blestel predvsem Austin Reaves, ki je dosegel 28 točk in dodal še sedem podaj ter štiri skoke. Izkazal se je tudi Kessler, ki je v šestnajstih minutah igralnega časa prispeval 11 točk in devet skokov. Po deset točk sta dosegla tudi Jaden Hardy in Sandro Mamukelashvili. Pri Bojevnikih sta največ točk zbrala Brandin Podziemski in Yaxel Lendeborg.

Slovenski as je soigralce spremljal s klopi, saj so se pri ekipi odločili, da mu namenijo nekaj počitka. »Ni poškodovan, le danes ima prost večer,« je pojasnil Redick. Dončić je sicer nastopil na dveh prijateljskih tekmah s Sacramento Kings, na katerih je vknjižil 21 in 23 točk. Poleg Ljubljančana so dvoboj izpustili še Ziaire Williams, Collin Sexton, Cameron Carr in Adou Thiero.

Zadnji tekmec Jezernikov pred uradnim začetkom nove sezone bo Denver, za katerega blesti srbski zvezdnik Nikola Jokić. Ta obračun bo na sporedu 17. oktobra.