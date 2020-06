Kevin Durant bi še počakal

Ljubljana – Ameriški košarkarski as Kevin Durant, ki se je pred letom dni odpravil na operacijo ahilove tetive, še ni nared za tekme. Kot je dejal 31-letni zvezdnik iz Washingtona, ki je marca prebolel tudi bolezen covid-19, tako ne bo pomagal moštvu Brooklyn Nets v nadaljevanju sezone lige NBA v Orlandu.



Durant je nazadnje igral 11. junija lani, ko mu je med peto tekmo finala v dresu kluba Golden State Warriors proti moštvu Toronto Raptors počila ahilova tetiva. V pogovoru za ameriško medijsko družbo ESPN je izjavil, da čuti velik napredek pri telesni pripravi in da že redno trenira v Los Angelesu, vendar pa kljub temu še ni pripravljen za vrnitev na igrišče v tej sezoni najmočnejše košarkarske lige na svetu, ki se bo po koronavirusnem premoru predvidoma nadaljevala 31. julija.



»Najbolje zame bo, da počakam ter se čim bolje pripravim na prihodnjo sezono in preostanek kariere. Ne verjamem, da bi lahko že naslednji mesec zaigral v tako intenzivnem ritmu. Moja sezona je končana. Že lani smo se dogovorili, da bomo počakali na naslednjo sezono,« je povedal 31-letni Američan, ki je bil leta 2014 najboljši igralec finala lige NBA. Lani je kot prosti igralec z vodstvom kluba Brooklyn Nets podpisal štiriletno pogodbo, vredno 164 milijonov dolarjev.