Kevin Durant: »Evropejci? Pravo sranje, to je belska zarota«

Kevin Durant je košarkar brez dlake na jeziku, za kar pogosto plačuje ceno. V zadnjem obdobju okrog njega vre škandal s t.i. »burner« računi na omrežju X, kjer je močno kritiziral svoje soigralce, a nikoli ni povsem zanikal, da so računi res njegovi. Zdaj se je spravil še na Evropejce in olimpijsko košarko.

»Nikoli nisem rekel, da me leta 2028 ne bo v reprezentanci. Če bom dovolj dober, želim biti zraven, če me vprašate zdaj, potem da, želim nastopiti in bom v ekipi za Los Angeles 2028. A bo pomembno, da bom takrat še vedno dovolj dober, da bom moštvu lahko pomagal, ne želim biti vključen zaradi stare slave. LeBron je rekel, da ne bo igral, midva s Stephom pa o tem nisva govorila,« pravi igralec Houstona, ki je letos odigral največ minut med vsemi košarkarji v NBA, čeprav šteje že 37 let.

Duranta ne prepriča niti argument, da Evropejci prevzemajo košarkarski primat. »Cel čas poslušamo, kako je naš način dela slab in kakšni geniji so v Evropi. Dajte no, to je belska zarota, dovolj imajo temnopolte prevlade. Evropejci boljši od nas? Pravo sranje, poglejte, kaj smo naredili Francozom,« se Durant ne misli kar tako predati.

S Houstonom je v zadnjem obdobju zašel v krizo, trenuto Rakete zasedajo 3. mesto v zahodni konferenci, imajo 35 zmag, eno več od Los Angeles Lakers in Luke Dončića. Ni izključeno, da bo prav Houston tekmec Jezernikov v prvem krogu končnice, do konca sezone pa se v izenačeni zahodni konferenci seveda lahko zgodi še marsikaj.