  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Kevin Durant: »Evropejci? Pravo sranje, to je belska zarota«

Ameriški košarkarski zvezdnik ne verjame, da se v Evropi vzgaja boljše košarkarje, ob tem pa je napovedal, da si želi igrati tudi na domačih OI 2028.
Dvoboj Kevina Duranta in Luke Dončića še v času, ko je Američan igral za Brooklyn, Luka pa za Dallas. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters
Galerija
Dvoboj Kevina Duranta in Luke Dončića še v času, ko je Američan igral za Brooklyn, Luka pa za Dallas. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters
Nejc Grilc
25. 2. 2026 | 05:15
2:19
A+A-

Kevin Durant je košarkar brez dlake na jeziku, za kar pogosto plačuje ceno. V zadnjem obdobju okrog njega vre škandal s t.i. »burner« računi na omrežju X, kjer je močno kritiziral svoje soigralce, a nikoli ni povsem zanikal, da so računi res njegovi. Zdaj se je spravil še na Evropejce in olimpijsko košarko.

image_alt
Košarkarski boter izzval Dončića: Čas je, da zbrcaš nekaj riti

»Nikoli nisem rekel, da me leta 2028 ne bo v reprezentanci. Če bom dovolj dober, želim biti zraven, če me vprašate zdaj, potem da, želim nastopiti in bom v ekipi za Los Angeles 2028. A bo pomembno, da bom takrat še vedno dovolj dober, da bom moštvu lahko pomagal, ne želim biti vključen zaradi stare slave. LeBron je rekel, da ne bo igral, midva s Stephom pa o tem nisva govorila,« pravi igralec Houstona, ki je letos odigral največ minut med vsemi košarkarji v NBA, čeprav šteje že 37 let.

Duranta ne prepriča niti argument, da Evropejci prevzemajo košarkarski primat. »Cel čas poslušamo, kako je naš način dela slab in kakšni geniji so v Evropi. Dajte no, to je belska zarota, dovolj imajo temnopolte prevlade. Evropejci boljši od nas? Pravo sranje, poglejte, kaj smo naredili Francozom,« se Durant ne misli kar tako predati.

S Houstonom je v zadnjem obdobju zašel v krizo, trenuto Rakete zasedajo 3. mesto v zahodni konferenci, imajo 35 zmag, eno več od Los Angeles Lakers in Luke Dončića. Ni izključeno, da bo prav Houston tekmec Jezernikov v prvem krogu končnice, do konca sezone pa se v izenačeni zahodni konferenci seveda lahko zgodi še marsikaj.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Liga NBA

Sacramento je izgubil 16 tekem zapored. Kakšen je neslavni rekord?

Košarkarji Sacramenta so z zmago nad zdesetkanim Memphisom končali kar 16 tekem trajajoč niz porazov, s katerim pa vendarle niso podrli absolutnega rekorda.
Nejc Grilc 24. 2. 2026 | 17:25
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Pat Riley

Košarkarski boter izzval Dončića: Čas je, da zbrcaš nekaj riti

Pred dvorano v Los Angelesu so odkrili bronasti kip Pata Rileyja, tvorca največjih uspehov franšize, sledil je težek poraz proti Bostonu.
Nejc Grilc 23. 2. 2026 | 11:30
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Navijači ogorčeni, več kot 9000 dolarjev za Dončićevo predstavo je preveč

Vodstvo Los Angeles Lakers je lastnike sezonskih vstopnic obvestilo o cenah za prihajajočo sezono, ki bodo precej višje od obstoječih.
Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 07:20
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Luka Dončić prižgal zeleno luč, LA Lakers po 30 letih orjejo ledino

Že 30 let ni nihče v ligi NBA ponovil dosežka, ki je uspel Los Angeles Lakers. Dončić, James in Reaves naposled brez zdravstvenih težav, danes derbi.
Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Ne Dončić, niti LeBron ali Wemby, rekordni dres je prodal novinec

Dres novega zvezdnika iz vrst Dallasa Cooperja Flagga, ki ga je nosil na prvi tekmi v ligi NBA, je bil na dražbi prodan za kar milijon evrov.
Nejc Grilc 20. 2. 2026 | 05:25
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Igralci so odločili: Dončić pri vrhu, a ni najboljši

Športni portal The Athletic je na tekmi zvezd med košarkarji izvedel anketo o tem, kdo je trenutno najboljši igralec lige NBA.
19. 2. 2026 | 08:35
Preberite več
Novice  |  Svet
Za 223 milijonov evrov

Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
23. 2. 2026 | 20:25
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine bodo verjetno še malenkost uskladili, kolikšen bo skupni dvig?

Boj za glasove upokojencev: koalicija za predlog, da bi bil skupni dvig petodstoten, opozicija bi zanje ukinila prispevek za dolgotrajno oskrbo.
Barbara Hočevar 24. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Ljubljana

Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.
23. 2. 2026 | 15:14
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Brezkončna afera Epstein

Milijoni za nevesto zloglasnega spolnega zločinca

Kdo je Karina Šuljak, beloruska zobozdravnica, ki je dedovala pravljično bogastvo?
23. 2. 2026 | 17:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Kevin DurantkošarkaLuka DončićLiga NBAZDALeBron JamesHouston RocketsNBA

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Kultura  |  Razno
Vila Beer

Elegantna hiša, ki je spet postala pot in prostor

Najodličnejši primer dunajskega modernizma, vila judovskega podjetnika Juliusa Beera, bo po večletni prenovi od 8. marca dalje na ogled javnosti.
Igor Bratož 25. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Razno
Astrologija

Dnevni horoskop za sredo, 25. februar 2026

Kaj vam prinaša današnji dan? Preverite napoved za vaše astrološko znamenje!
25. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

V peto leto

Evropski voditelji so na četrto obletnico ruskega napada od blizu in na daljavo izrazili podporo Kijevu.
Marko Kočevar 25. 2. 2026 | 05:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Šeško postavil rekord sezone, pa vseeno ni najhitrejši

Benjamin Šeško je s šprintom prek polovice igrišča za gol proti Evertonu navdušil, statistični pregled je pokazal, da je bil to njegov najhitrejši tek sezone.
25. 2. 2026 | 05:20
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Kevin Durant: »Evropejci? Pravo sranje, to je belska zarota«

Ameriški košarkarski zvezdnik ne verjame, da se v Evropi vzgaja boljše košarkarje, ob tem pa je napovedal, da si želi igrati tudi na domačih OI 2028.
Nejc Grilc 25. 2. 2026 | 05:15
Preberite več
Karikatura
Karikatura

V peto leto

Evropski voditelji so na četrto obletnico ruskega napada od blizu in na daljavo izrazili podporo Kijevu.
Marko Kočevar 25. 2. 2026 | 05:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Šeško postavil rekord sezone, pa vseeno ni najhitrejši

Benjamin Šeško je s šprintom prek polovice igrišča za gol proti Evertonu navdušil, statistični pregled je pokazal, da je bil to njegov najhitrejši tek sezone.
25. 2. 2026 | 05:20
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Kevin Durant: »Evropejci? Pravo sranje, to je belska zarota«

Ameriški košarkarski zvezdnik ne verjame, da se v Evropi vzgaja boljše košarkarje, ob tem pa je napovedal, da si želi igrati tudi na domačih OI 2028.
Nejc Grilc 25. 2. 2026 | 05:15
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Očarala vas bo njena oblika in luneta

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj se dvojna raba splača?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo