Za velikega zvezdnika lige NBA je marihuana kot vino

Umik marihuane s seznama prepovedanih substanc v ligi NBA je razveselil večino košarkarjev, toda malokaterega bolj kot Kevina Duranta. Zvezdnik Phoenixa, ki je bil eden od glavnih lobistov pri oblikovanju kolektivne pogodbe, v kateri ni več prepovedi uživanja marihuane, je razkril prigodo ob srečanju s komisarjem lige NBA Adamom Silverjem.

»Ko sem vstopil v pisarno, je Adam takoj zavohal. Ni mu bilo treba veliko povedati. Enostavno uživam v kajenju. Razumel je, kam to pelje. To je NBA in vsi to počnejo. Marihuana je kot vino,« je slikovito potegnil primerjavo dvakratni prvak lige NBA, v kateri so bili košarkarji pred umikom prepovedi podvrženi kontroli štirikrat na leto. Če je bil košarkar pozitiven trikrat, je dobil kazen prepovedi igranja na petih tekmah.