Košarka

Odlična novica iz Los Angelesa: Luka Dončić spet igra košarko

Zvezdnik Houstona Kevin Durant je opravil le polovico treninga pred drugo tekmo z Los Angeles Lakers, znova je aktiven tudi slovenski as.
Zvezdnika Los Angelesa sta naredila velik korak v pravo smer. Foto Gary A. Vasquez/Reuters
Nejc Grilc
21. 4. 2026 | 06:16
21. 4. 2026 | 08:27
3:46
Košarkarji Los Angeles Lakers se dobre volje pripravljajo na drugo tekmo s Houstonom. Zmaga na prvi jih je razbremenila, vodstvo z 2:0 bi bilo češnja na torti pred odhodom v Teksas, kjer bosta 3. in 4. tekma serije. Del treninga pred drugo tekmo je opravil tudi Luka Dončić, prvič po poškodbi je sodeloval pri akcijah Jezernikov. Pri Houstonu je še vedno vprašljiv prvi zvezdnik in strelec Kevin Durant, ki ima težave z desnim kolenom.

Zgodovinski Wemby kot Steph Curry, Jokiću so klecnila kolena (VIDEO)

»Opravil je približno polovico treninga, tik pred tekmo se bomo odločili, če bo lahko nastopil. Eno je bolečina, a to verjamem, da Kevin lahko prenese, drugo vprašanje pa je, če bo koleno dovolj gibljivo, da bo lahko normalno igral košarko,« je pojasnil trener Ime Udoka.

Durant je na zadnjem treningu pred prvo tekmo prejel udarec tik nad desnim kolenom, zaradi otekline in bolečin je tekmo nato spremljal s klopi. Novinarji, ki so bili prisotni na zadnjem delu treninga Houstona, so poročali, da se je Durant gibal precej bolje kot na ogrevanju pred prvo tekmo in bil dobre volje, zato nastop na drugi tekmi ni izključen.

Kevin Durant ni opravil celotnega treninga, koleno je imel povito in v ledenih obkladkih. Foto Mark J. Rebilas/Reuters
Kevin Durant ni opravil celotnega treninga, koleno je imel povito in v ledenih obkladkih. Foto Mark J. Rebilas/Reuters

Še bolj spodbudne novice pa prihajajo iz Los Angelesa. Luka Dončić je prvič po vrnitvi iz Madrida in posebnih terapijah oblekel košarkarskih dres in se soigralcem pridružil na igrišču. Sodeloval je pri nekaj lažjih vajah, skokih in podajah, bil je tudi del strelskega zaključka treninga, a pri metih še ni sodeloval.

»Vsekakor je bilo lepo, da je bilo celo moštvo znova skupaj na treningu. To je korak v pravo smer,« je bil kratek in jedrnat J. J. Redick. Po treningu je nekaj prostih metov zadel tudi Austin Reaves, ki pa naj bi bil še kakšen dan več oddaljen od vrnitve na parket kot Dončić.

Jasne časovnice iz Los Angelesa še ni, vsekakor pa gre za dober in spodbuden korak, ki povečuje možnosti Jezernikov, da se prebijejo prek prve ovire v končnici.

Druga tekma s Houstonom bo na sporedu jutri ob 4.30 zjutraj.

James in Dončić čarata v tandemu, tudi ko ne delita parketa

Tekma Datum Ura/rezultat Kraj
LA Lakers - Houston Rockets 19. april 107:98 Los Angeles
LA Lakers - Houston Rockets 22. april 4.30 Los Angeles
Houston Rockets - LA Lakers 25. april 2.00 Houston
Houston Rockets - LA Lakers 27. april 3.30 Houston
LA Lakers - Houston Rockets 29. april še ni znana Los Angeles
Houston Rockets - LA Lakers 1. maj še ni znana Houston
LA Lakers - Houston Rockets 3. maj še ni znana Los Angeles

košarkaKevin DurantNBApoškodbaHouston RocketsLos Angeles LakersLuka Dončićnaši na tujem

Novice  |  Svet
Strelec se je ubil

V streljanju pri zgodovinskih piramidah v Mehiki umrla kanadska turistka

Šest je bilo ranjenih, še več poškodovanih med begom. Priča je povedala, da je moški začel streljati v zrak in na turiste, ki so se vzpenjali na piramido.
21. 4. 2026 | 07:29
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Zgodovinski Wemby kot Steph Curry, Jokiću so klecnila kolena (VIDEO)

Košarkarji Atlante so na drugi tekmi serije z NY Knicks pripravili presenečenje in po zaslugi CJ McColluma zmagali s 107:106. Nagrada za Wembanyamo.
21. 4. 2026 | 07:01
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Kaj poslušata voditelja nove oddaje Obrni kovanec?

Oddaja je namenjena krepitvi finančne pismenosti, na sporedu je ob torkih ob 17.50 na TV SLO 1. Voditelja Nino Cijan, ki v studiu gosti strokovnjake, in Jureta Jamnika, ki na terenu raziskuje konkretne primere, smo vprašali, katero glasbo rada poslušata?
21. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
