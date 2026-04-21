Odlična novica iz Los Angelesa: Luka Dončić spet igra košarko

Košarkarji Los Angeles Lakers se dobre volje pripravljajo na drugo tekmo s Houstonom. Zmaga na prvi jih je razbremenila, vodstvo z 2:0 bi bilo češnja na torti pred odhodom v Teksas, kjer bosta 3. in 4. tekma serije. Del treninga pred drugo tekmo je opravil tudi Luka Dončić, prvič po poškodbi je sodeloval pri akcijah Jezernikov. Pri Houstonu je še vedno vprašljiv prvi zvezdnik in strelec Kevin Durant, ki ima težave z desnim kolenom.

»Opravil je približno polovico treninga, tik pred tekmo se bomo odločili, če bo lahko nastopil. Eno je bolečina, a to verjamem, da Kevin lahko prenese, drugo vprašanje pa je, če bo koleno dovolj gibljivo, da bo lahko normalno igral košarko,« je pojasnil trener Ime Udoka.

Durant je na zadnjem treningu pred prvo tekmo prejel udarec tik nad desnim kolenom, zaradi otekline in bolečin je tekmo nato spremljal s klopi. Novinarji, ki so bili prisotni na zadnjem delu treninga Houstona, so poročali, da se je Durant gibal precej bolje kot na ogrevanju pred prvo tekmo in bil dobre volje, zato nastop na drugi tekmi ni izključen.

Kevin Durant ni opravil celotnega treninga, koleno je imel povito in v ledenih obkladkih. Foto Mark J. Rebilas/Reuters

Še bolj spodbudne novice pa prihajajo iz Los Angelesa. Luka Dončić je prvič po vrnitvi iz Madrida in posebnih terapijah oblekel košarkarskih dres in se soigralcem pridružil na igrišču. Sodeloval je pri nekaj lažjih vajah, skokih in podajah, bil je tudi del strelskega zaključka treninga, a pri metih še ni sodeloval.

»Vsekakor je bilo lepo, da je bilo celo moštvo znova skupaj na treningu. To je korak v pravo smer,« je bil kratek in jedrnat J. J. Redick. Po treningu je nekaj prostih metov zadel tudi Austin Reaves, ki pa naj bi bil še kakšen dan več oddaljen od vrnitve na parket kot Dončić.

Jasne časovnice iz Los Angelesa še ni, vsekakor pa gre za dober in spodbuden korak, ki povečuje možnosti Jezernikov, da se prebijejo prek prve ovire v končnici.

Druga tekma s Houstonom bo na sporedu jutri ob 4.30 zjutraj.