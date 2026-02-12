  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Kevin Durant usmeril puščice proti Dončiću: Leži na tleh in meče s sredine

Luka Dončić bo izpustil še četrto zaporedno tekmo zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice, tekmo proti Dallasu bo pospremil kot gledalec.
Kevin Durant je eden redkih igralcev v ligi, ki vedno govori brez zadržkov in dlake na jeziku. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters
Galerija
Kevin Durant je eden redkih igralcev v ligi, ki vedno govori brez zadržkov in dlake na jeziku. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters
Nejc Grilc
12. 2. 2026 | 09:39
12. 2. 2026 | 09:42
2:01
Čeprav si je zastavil cilj, da se na parket vrne proti nekdanjemu moštvu, bo Luka Dončić tudi proti Dallasu v civilnih oblačilih obsedel na klopi. Poškodba stegenske mišice še ni zaceljena, Los Angeles pa ne želi ničesar tvegati glede zdravja zvezdnika v obdobju, ko sledi enotedenski premor v ligi NBA.

Luka Dončić v poslovnih vodah: kupil je italijansko moštvo, želi v NBA

Na obračunu LA-ja in Dallasa bo manjkal tudi Cooper Flagg, ki se prav tako ubada s poškodbo. Dončić še ni prečrtal udeležbe na tekmi zvezd, za katero je bil izbran kot košarkar z največ glasovi gledalcev, prejel je več kot 3 milijone glasov podpore. Z jutrišnjim dnem se v ligi začenja premor, ki bo trajal do naslednjega petka, za številne košarkarje bo to zadnja priložnost, da zajamejo sapo pred jurišem proti končnici.

Veteranski zvezdnik Houstona Kevin Durant ne verjame, da se Dončić trudi za nastop na tekmi zvezd: »Mene sprašujete, če bom igral zares? Vedno sem se trudil, enako velja za moje veteranske soigralce. Raje vprašajte zasedbo ekipe sveta, če tokrat misli resno pristopiti k igri. Luka in Jokić, težko bi jima bilo bolj vseeno za tekmo zvezd, le ležita na tleh in mečeta s sredine igrišča. Prosim vas, saj vsi vemo, kako je.«

Dončić bo proti Dallasu izpustil 12. tekmo v sezoni, Jezerniki so na prejšnjih enajstih le petkrat zmagali. Če bo Dončić v Inglewoodu del vikenda zvezd, bo to njegov šesti nastop na All-Star vikendu v ligi NBA.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Slovenska reprezentanca

Dončićev soigralec uredil papirje, Slovenija ima novo okrepitev

Ameriški mediji poročajo, da je Jaxson Hayes pridobil državljanstvo in bo lahko zaigral za slovensko košarkarsko reprezentanco.
11. 2. 2026 | 16:25
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA Europe

Luka Dončić v poslovnih vodah: kupil je italijansko moštvo, želi v NBA

Slovenski košarkarski zvezdnik in nekdanji menedžer Dallasa Donnie Nelson sta zbrala skupino investitorjev, ki je kupila moštvo Vanoli Basket Cremona.
Nejc Grilc 11. 2. 2026 | 07:40
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Lakers brez Dončića in ostalih zvezdnikov nemočni proti Wembanyami

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez vseh največjih zvezdnikov visoko klonili proti San Antonio Spurs, za katere je izvrstno igral Victor Wembanyama.
11. 2. 2026 | 07:07
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA Europe

Ekspanzivna ameriška politika dodatno škoduje Evropi

Liga NBA se pripravlja na širitev in ustanovitev evropske lige, ki bo osiromašila tekmovanja na stari celini.Več ekip za Dončića prej dobra kot slaba novica.
Nejc Grilc 11. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Ostrostrelec na bolniški

Steph Curry bo izpustil tekmo zvezd, Luka Dončić je še pod vprašajem

Član zlatega sanjskega ameriškega moštva z olimpijskih iger v Parizu še ni zdrav. Čuti bolečine v desnem kolenu, naš zvezdnik pa ima težave s stegensko mišico.
10. 2. 2026 | 15:35
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Jezerniki poraženi brez poškodovanega Dončića, pretep in izključitve v Charlottu

Los Angeles Lakers so v dvoboju s prvouvrščeno ekipo zahodne konference Oklahoma City Thunder izgubili s 119:110. Prva zvezdnika obeh moštev nista nastopila.
10. 2. 2026 | 08:10
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Čas je, da Los Angeles Lakers z Dončićem zakorakajo v 21. stoletje

Vodstvo Los Angeles Lakers za kratkoročni uspeh ni žrtvovalo prihodnosti z Luko Dončićem. Sledita temeljita prenova in kadrovska okrepitev v pisarnah.
Nejc Grilc 10. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila golenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Energetska kriza

Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Barometer

Manj medijske izpostavljenosti spodrezalo Zorana Stevanovića

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas, ali pa ga ne bi nikomur. Demokrati so skočili na tretje mesto.
Janez Tomažič 11. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Portorož

Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
Preberite več

Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

V 18 letih zamenjala 40 stanovanj: koliko stane življenje v New Yorku

Koliko v resnici stane življenje v New Yorku? O najemninah, praznih stanovanjih in absurdih bivanja iz prve roke s Slovenko, ki tam živi že več kot 18 let.
12. 2. 2026 | 11:02
Preberite več
Premium
Kultura  |  Film & TV
​Kinosloga Retrosex

Erotični Kino Sloga se vrača, pa čeprav le za en večer: vstopnic skoraj ni več

Festival erotičnega filma slovenskemu občinstvu predstavlja kultne klasike. V dvanajstih letih delovanja program ni bil nikoli tarča moralističnih napadov.
Mirt Bezlaj 12. 2. 2026 | 11:00
Preberite več
