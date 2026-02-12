Kevin Durant usmeril puščice proti Dončiću: Leži na tleh in meče s sredine

Čeprav si je zastavil cilj, da se na parket vrne proti nekdanjemu moštvu, bo Luka Dončić tudi proti Dallasu v civilnih oblačilih obsedel na klopi. Poškodba stegenske mišice še ni zaceljena, Los Angeles pa ne želi ničesar tvegati glede zdravja zvezdnika v obdobju, ko sledi enotedenski premor v ligi NBA.

Na obračunu LA-ja in Dallasa bo manjkal tudi Cooper Flagg, ki se prav tako ubada s poškodbo. Dončić še ni prečrtal udeležbe na tekmi zvezd, za katero je bil izbran kot košarkar z največ glasovi gledalcev, prejel je več kot 3 milijone glasov podpore. Z jutrišnjim dnem se v ligi začenja premor, ki bo trajal do naslednjega petka, za številne košarkarje bo to zadnja priložnost, da zajamejo sapo pred jurišem proti končnici.

Veteranski zvezdnik Houstona Kevin Durant ne verjame, da se Dončić trudi za nastop na tekmi zvezd: »Mene sprašujete, če bom igral zares? Vedno sem se trudil, enako velja za moje veteranske soigralce. Raje vprašajte zasedbo ekipe sveta, če tokrat misli resno pristopiti k igri. Luka in Jokić, težko bi jima bilo bolj vseeno za tekmo zvezd, le ležita na tleh in mečeta s sredine igrišča. Prosim vas, saj vsi vemo, kako je.«

Dončić bo proti Dallasu izpustil 12. tekmo v sezoni, Jezerniki so na prejšnjih enajstih le petkrat zmagali. Če bo Dončić v Inglewoodu del vikenda zvezd, bo to njegov šesti nastop na All-Star vikendu v ligi NBA.