Kjer se srečajo poti Brezca, Dragića in Jordana

Vodstvo košarkarske lige NBA je na današnji dan pred 20 leti potrdilo, da se bo s sezono 2004/05 tekmovanju pridružil nov klub oziroma franšiza. Takratni Charlotte Bobcats so se v svojo prvo sezono novembra 2004 podali tudi s slovenskim reprezentantom Primožem Brezcem, ki se je v zgodovino vpisal kot košarkar, ki je dosegel prvi koš za rise v ligi NBA. Bobcats so kasneje zamenjali lastnika, leta 2010 jih je kot večinski lastnik prevzel legendarni Michael Jordan, ki z današnjimi Charlotte Hornets še vedno išče zmagoviti recept vsaj za preboj v drugi krog končnice. So pa lahko slovenski ljubitelji košarke večno hvaležni njegovemu klubu, ki je še pred Jordanovim prihodom storil potezo, ki je morda usodno zaznamovala kariero Gorana Dragića.