Klemen Prepelič in Aleksander Sekulić sta izgubila boj

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Košarkarji Dubaja so v boju z vodstvom lige ABA dvignili belo zastavo in odstopili od namere, da prvo polfinalno tekmo z Budućnostjo odigrajo na domačem terenu. Vstopnice za tekmo 21. maja v Coca-Cola Areni so bile že naprodaj, Dubaj se je želel vrniti na domač parket po stabiliziaciji geopolitičnega dogajanja v regiji, po pritožbi Budućnosti in napovedanem bojkotu pa je Dubaj pristal na to, da bo domače tekme še naprej igral v Bosni in Hercegovini.
Druga tekma bo v dvorani Morača v Podgorici, kje bo odigrana morebitna tretja pa zaenkrat ostaja neznanka. Drugi polfinalni par se začenja danes, Partizan večni dvoboj s Crveno zvezdo začenja kot nosilec in rahli favorit.
Komentarji