Klemen Prepelič in Aleksander Sekulić sta izgubila boj

Košarkarji Dubaja so v boju z vodstvom lige ABA dvignili belo zastavo in odstopili od namere, da prvo polfinalno tekmo z Budućnostjo odigrajo na domačem terenu. Vstopnice za tekmo 21. maja v Coca-Cola Areni so bile že naprodaj, Dubaj se je želel vrniti na domač parket po stabiliziaciji geopolitičnega dogajanja v regiji, po pritožbi Budućnosti in napovedanem bojkotu pa je Dubaj pristal na to, da bo domače tekme še naprej igral v Bosni in Hercegovini.

Zamenjali so lokacijo, namesto v Sarajevu bodo Črnogorce gostili v Zenici. V dvoboju z Budućnostjo je Dubaj favorit,inpa se bosta v naslednjih dneh na nek način borila tudi za svojo prihodnost v moštvu. Slovenski selektor še vedno opravlja le delo začasnega prvega trenerja moštva, ki se je pred končnico po razočaranju v evroligi razšlo z, Prepelič pa na ključnih tekmah igra obrobno vlogo.

Druga tekma bo v dvorani Morača v Podgorici, kje bo odigrana morebitna tretja pa zaenkrat ostaja neznanka. Drugi polfinalni par se začenja danes, Partizan večni dvoboj s Crveno zvezdo začenja kot nosilec in rahli favorit.