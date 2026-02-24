Sivi lasje zaradi Klemna Prepeliča, načrt B v odlični formi

Slovenska košarkarska izbrana vrsta je na Obali začela kratke priprave za pomembni kvalifikacijski tekmi z neporaženo Češko (petek 18.30 v Kopru, nedelja 18.00 v Jihlavi), ki bosta začrtali slovensko pot k uvrstitvi na svetovno prvenstvo 2027. Reprezentanti so selektorja Aleksandra Sekulića, ki je včeraj praznoval 48. rojstni dan, povečini pozdravili s popotnico dobre klubske forme, brez večjih zdravstvenih težav, sive lase strokovnemu štabu povzroča le Klemen Prepelič. Selektor je v pogovoru s slovenskimi mediji v Kopru razgrnil pričakovanja, cilje in izzive, ki Slovenijo čakajo v naslednjih dneh.

Ekipa se od prvega reprezentančnega okna ni bistveno spreminjala, mladi so v klubih v zadnjem obdobju dobili več priložnosti. Ob odsotnosti nekaterih nosilcev jih proti Češki čaka še večja vloga na igrišču.

Zmaga proti Švedski je bila dragocena za dvig samozavesti, tudi zame, dobil sem potrditev, da se lahko zanesem na te igralce. Urban Kroflič je odigral odlično tekmo in tudi zdaj bomo nanj resno računali, to si je zaslužil z igrami in statusom v dresu Mege (nazadnje so v polfinalu srbskega pokala odpravili Partizan, op. p.). Želel sem si, da sprememb v igralskem kadru ne bi bilo veliko, ker imamo zelo omejen čas, na treningih moramo biti pazljivi, saj igralci prihajajo na zbor v napornem klubskem obdobju. Tekmi si sledita v 48 urah, vmes nas čaka še pot na Češko, zato moramo biti zelo pozorni, da ne pride do poškodb.