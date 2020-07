Klemen Prepelič ostaja v Španiji

Ljubljana – Slovenski košarkarski reprezentant Klemen Prepelič se po dveh sezonah pri Realu in lanski posoji pri Joventutu seli v Valencio. To so v moštvu potrdili na spletni strani. Prepelič, ki je imel na mizi tudi ponudbo turškega Fenerbahčeja, je z vodstvom španskega kluba podpisal pogodbo do konca sezone 2021/22.



V minuli sezoni je Klemen kot posojen košarkar Reala blestel v dresu Joventuta in ga zaključil kot najboljši strelec v elitni španski ligi. Izbrali so ga tudi v idealno peterko španskega prvenstva. V povprečju je v prvem delu sezone v ligi ACB dosegel 22,3 točke na tekmo. Vključno z drugim pokoronskim delom pa 21,7 točke na tekmo.



Prepelič je v zadnji sezoni za Joventut, pri katerem igra tudi Alen Omić, odigral 23 tekem v rednem in štiri v drugem delu prvenstva. Na igrišču je v povprečju preživel nekaj več kot 27 minut. Ob izjemnem strelskem izkupičku je dodal še 1,7 skoka in 3 podaje na tekmo za povprečni sezonski indeks 19,0.



Zdaj se torej 27-letni Bistričan seli k Valencii, ki je redni del sezone končala na sedmem mestu, v drugem delu pa je v boju za naslov prvaka obstala v polfinalu, v katerem jo je ugnala Baskonia z Zoranom Dragićem na čelu. V svoje vrste so ga po pisanju španskih in turških medijev vabili tudi pri Fenerbahčeju, ki ga je po odhodu slovitega Željka Obradovića prevzel nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov.