Kljub Dončićevi dobri igri Dallas izgubil

Tekma je bila z izjemo prve tretjine, ki jo je Dallas dobil z 32:20, izredno izenačena. FOTO: Alonzo Adams/Usa Today Sports

Košarkarji Dallasa so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doživeli nov poraz. S 106:101 so izgubili na gostovanju v Oklahoma Cityju. Tega ni spremenila niti dobra igra mladega slovenskega košarkarskega bisera, ki je za ekipo iz Teksasa dosegel 35 točk, 10 skokov in sedem podaj.Dvojnega dvojčka je s po 14 koši in skoki za Dallas dosegel tudi. Na nasprotni strani je kar šest igralcev doseglo dvomestno število košev, po 20inTekma je bila z izjemo prve tretjine, ki jo je Dallas dobil z 32:20, izredno izenačena. Moštvi sta takorekoč poravnani prišli tudi v končnico, ko je Dončić minuto in 22 sekund pred koncem povišal prednost Dallasa na 101:98.Prav Ljubljančan pa je bil tisti, ki je na lastni koži spoznal velikokrat ponovljeno frazo, kako kratka je pot od junaka do bedaka. Najprej je pri vodstvo za točko zgrešil met za tri točke, nato izgubil žogo in gostitelji so povedli s 104:101. Nato je za tri točke poskušal Kleber, gostje so dobili skok v napadu, a je trojko pet sekund pred koncem zgrešil še Dončić. Zadnja priložnost za spremembo izida je bil hiter prekršek, kar pa jekaznoval z zadetima prostima metoma.Houston pa je nadigral Denver z. Slovenski košarkar je na parketu sicer preživel slabi dve minuti, a je njegova statistika ostala prazna. Za Denver je 21 točk dosegel, pri Houstonu je 35 točk dosegel, 28 jih je dodalPo prostem večeru Denver čaka obračun z Indiano, Dallas z Brooklynom, na igrišču pa bo isti večer tudi Goran Dragić na obračunu med Miamijem in Torontom.