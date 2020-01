Kljub Kobejevi smrti je šla karavana naprej

Ljubljana

Večina košarkarjev se je z zapisi na copatah spomnila na tragično preminulega Kobeja Bryanta. FOTO: AFP

- Čeprav se je tragična smrt enega od največjih košarkarjev v zgodovini, njegove hčerke in še drugih potnikov v padlem helikopterju močno dotaknila in izzvala najgloblja čustva, je šla košarkarska karavana v NBA naprej. Brez spomina na vsepovsod priljubljenega Kobeja seveda ni šlo, marsikatera tekma je bila prej memorialna, kot tekmovalna, toda profesionalni ustroj enega od najbolj donosnih športnih pogonov, kot je NBA, ni ustavil svojega kolesja.V San Antoniu so se od 41-letnega košarkarja poslovili tako, da v prvih napadih Toronto in San Antonio sploh nista vrgla na koš.Od moštev slovenskih košarkarjev je igral le Denver, ki je gostil Houston, pri katerem najboljši strelec(poškodba) ni igral, in zmagal s 117:110.Koprčan ni dobil priložnosti za igro, najboljša strelca pri Denverju sta bilas 25 točkami in, ki je zbral 24 točk, 12 skokov in enajst podaj.»Iskreno, sem tekmovalec in za poraz nam je bilo očitno malo mar,« je pod vtisom Kobejevi smrti in o tem, da so bili z glavo vse prej kot v tekmi, povedal branilec Houstona– Denver : Houston 117:110, Atlanta: Washington 152:133, New York : Brooklyn 110:97, Orlando : Los Angeles Clippers 97:112, Portland : Indiana 139:129, Memhpis : Phoenix 114:109, New Orleans : Boston 123:108, San Antonio : Toronto 106:110.