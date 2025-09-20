Kljub večmilijonskemu zaslužku je Salin ostal presenetljivo skromen

Finska košarkarska reprezentanca je z uvrstitvijo v polfinale nedavnega evropskega prvenstva v Rigi poskrbela za zgodovinski mejnik. Svoj delež je h končnemu četrtemu mestu »Suomijev«, ki so v malem finalu tesno izgubili proti Grkom, prispeval tudi kapetan Sasu Salin, ki velja za enega najbolj prepoznavnih obrazov finske košarke.

Nekdanji član ljubljanske Olimpije je že vrsto let eden od nosilcev igre španskega prvoligaša Lenovo Tenerife. V klubu in reprezentanci ima zelo pomembno vlogo, kljub uspešni karieri in večmilijonskemu zaslužku pa ostaja Salin presenetljivo skromen. »Ne potrebujem dragih avtomobilov ali prestižnih ur. Pomembnejši so mi mir, družina in občutek varnosti,« je za eno od revij poudaril 34-letni Finec, ki na Kanarskih otokih živi skupaj z ženo Kio ter otrokoma Stello in Liamom.

Namesto razkošnih jeklenih konjičkov se po Tenerifu vozi z najetim oplom, ker je podjetje med pokrovitelji njegovega kluba. »Če lahko dobim brezplačen avto, zakaj bi ga kupoval?« se nasmehne. Čeprav je denarno že dolgo preskrbljen, o življenju po koncu športne poti razmišlja previdno. »Denar prinaša občutek varnosti, a ne pomeni vsega. Ko bom sklenil kariero, se bo morda žena spet vrnila v bančništvo,« je povedal Salin. Od številnih športnih zvezdnikov, ki pogosto razkazujejo svoje bogastvo, se razlikuje po svoji preprostosti in skromnosti. Sam se najraje sprošča ob druženju s soigralci, igranju računalniških igric in občasnem kozarcu priljubljenega finskega likerja, s katerim je razveselil že več tujih igralcev.