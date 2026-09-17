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Košarka

Klobučar s trojko za dolenjsko slavje

Krka je z zmago za superpokal prekinila domačo vladavino Cedevite Olimpije.
Košarkarji Krke so osvojili prvo lovoriko v sezoni. FOTO: Primož Hren/KK Krka
Galerija
Košarkarji Krke so osvojili prvo lovoriko v sezoni. FOTO: Primož Hren/KK Krka
STA, Š. R.
17. 9. 2026 | 23:10
2:07
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Košarkarji Krke so v slovenskem superpokalu, ki predstavlja tradicionalni uvod v novo sezono, običajno  17. septembra, ko Košarkarska zveza Slovenije, obeležuje obletnico zlate kolajne na eurobasketu 2017, premagali Cedevito Olimpijo z 71:67 (16:23, 36:32, 51:45). Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po 2016, hkrati pa prva lovorika v domačih tekmovanjih od pokala Spar 2021.

Cedevita Olimpija je s porazom prekinila niz 16 zaporednih naslovov v tekmovanjih pod okriljem KZS. Zadnja domača lovorika, ki jo je izpustila iz rok, je bil prav omenjeni pokal pred petimi leti. Krka je zasluženo prišla do naslova. Superpokalni lovoriki je bila blizu že lani na Polzeli, letos v Novi Gorici pa je ni izpustila iz rok.

V ospredju je bila ves drugi polčas, v 35. minuti je vodila celo z dvomestno prednostjo (61:51), v zaključku tekme oziroma zadnje pol minute, ko tekmec ni izkoristil napada za izenačenje, pa je odločilno trojko zadel Jaka Klobučar.

Najboljša posameznika pri Krki sta bila Galin Smith, ki je ob stoodstotnem metu iz igre zbral 27 točk ter sedem skokov, ter Jaka Klobučar, ki je dodal 15 točk in šest skokov. Za Cedevito Olimpijo sta največ točk dosegla Anthony Cowan (16) in Derin Ustun (14). Novi trener Krke, 32-letni Domen Zevnik, je po tekmi povedal: »Naš načrt je bil, da se borimo in uživamo v tekmi. Lepo je po zmagi videti srečne in nasmejane obraze igralcev. Energija je bila prava, igra v obrambi je bila tudi solidna, v napadu pa nam še precej manjka.«

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Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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