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Košarka

Knicks na pol poti do naslova, Wembanyama po drami: Zamočil sem

New York je v finalu lige NBA še drugič zapored slavil v gosteh, serija pa se zdaj seli v Madison Square Garden.
Tekma v San Antoniu je bila prava finalna drama: Spurs so v zadnji četrtini izničili 14 točk zaostanka, Knicks pa so zmago rešili šele v zadnjih sekundah. FOTO: Scott Wachter/Reuters Connect
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Tekma v San Antoniu je bila prava finalna drama: Spurs so v zadnji četrtini izničili 14 točk zaostanka, Knicks pa so zmago rešili šele v zadnjih sekundah. FOTO: Scott Wachter/Reuters Connect
B. P., STA
6. 6. 2026 | 09:10
4:24
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Košarkarji New York Knicks so na pol poti do svojega prvega naslova v severnoameriški ligi NBA po več kot 50 letih. V pretekli noči so dobili še drugo tekmo finala v gosteh pri San Antonio Spurs, tokrat s 105:104, in v seriji na štiri zmage povedli z 2:0.

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Tako kot na prvi tekmi je tudi tokrat v ključnih trenutkih odgovornost prevzel Jalen Brunson. Nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks je dosegel zadnje tri točke za New York, vključno s prostim metom za končni izid.

Med gledalci v San Antoniu je bil tudi Ben Stiller, dolgoletni navijač Knicksov, ki je lahko spremljal še eno veliko zmago New Yorka. FOTO: Scott Wachter/Reuters Connect
Med gledalci v San Antoniu je bil tudi Ben Stiller, dolgoletni navijač Knicksov, ki je lahko spremljal še eno veliko zmago New Yorka. FOTO: Scott Wachter/Reuters Connect

Brunson odločil v zadnjih sekundah

Pred tem je domača ekipa v zadnji četrtini izničila 14 točk zaostanka. Po mirnejšem prvem polčasu se je v nadaljevanju za San Antonio razigral francoski zvezdnik Victor Wembanyama. Med drugim je 57 sekund pred koncem zadel koš ob osebni napaki in dodal še prosti met za prvo vodstvo San Antonia v drugem polčasu s 104:102.

A odgovoril je Brunson. Najprej je zadel za izenačenje, nato pa je po izgubljeni žogi Wembanyame izsilil osebno napako. Zadel je enega od dveh prostih metov, kar je bilo na koncu dovolj za novo zmago Knicksov. San Antonio je imel še zadnji napad, Wembanyama pa je dobil met za zmago, a tik pred iztekom časa ni bil natančen.

»Morali smo jih ustaviti, saj so pred tem zadevali praktično vse,« je o zadnji akciji dejal center New Yorka Karl-Anthony Towns.

Trener Knicksov Mike Brown je bil po tekmi zadovoljen predvsem z odzivom svoje ekipe v zahtevnih trenutkih. »Izvrstna tekma. Najprej so oni naredili točkovni niz, nato smo ga mi, in tako je bilo skozi celotno tekmo,« je ocenil. »Lahko bi padli pod pritiskom, ampak nismo. Fantje so se neprestano borili in bodrili drug drugega.«

Wembanyama prevzel odgovornost

Prvi strelec New Yorka je bil Towns z 21 točkami, dodal je še 13 skokov. Brunson je dosegel 20 točk, enak izkupiček pa je imel tudi Mikal Bridges. Pri San Antoniu je Wembanyama dosegel 29 točk, dodal devet skokov, štiri blokade in dve ukradeni žogi. De'Aaron Fox je za domačo ekipo prispeval 20 točk.

Victor Wembanyama po bolečem zaključku ni bežal od odgovornosti: »Zamočil sem,« je dejal po porazu San Antonia. FOTO: Daniel Dunn/Reuters Connect
Victor Wembanyama po bolečem zaključku ni bežal od odgovornosti: »Zamočil sem,« je dejal po porazu San Antonia. FOTO: Daniel Dunn/Reuters Connect

Wembanyama se po tekmi ni skrival. »To sem vrgel stran. Zamočil sem,« je dejal in dodal, da je bila to tekma, ki bi jo Spurs morali dobiti. »Ta tekma je bila naša. Se bom tega spominjal? Seveda. Bom to uporabil kot gorivo za naslednjo tekmo? Absolutno.« Pozneje je razmišljanje v taboru San Antonia strnil še bolj mirno. »Ne moremo spremeniti tega, kar se je zgodilo. Že razmišljamo o tretji tekmi,« je dejal 22-letni francoski zvezdnik.

V New Yorku narašča košarkarska vročica

Tretja tekma bo v New Yorku v noči s ponedeljka na torek. San Antonio je v zelo zahtevnem položaju, saj se v zgodovini finala NBA še nobeni ekipi ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:2, če je prvi dve tekmi izgubila na domačem parketu. Če bodo Knicks zadržali prednost, se jim obeta prvi naslov v ligi NBA po letu 1973.

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Zaradi izjemnih predstav Knicksov, ki so v končnici nanizali že 13 zaporednih zmag, v New Yorku pred selitvijo serije nastaja vse večja košarkarska vročica. Cene vstopnic za najslabše sedeže v slovitem Madison Square Gardnu za tretjo tekmo naj bi dosegale skoraj 9000 ameriških dolarjev (7800 evrov).

Ogled tekme naj bi po poročanju ameriških medijev načrtoval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki prihaja iz New Yorka.

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San Antonio SpursNew York KnicksVictor WembanyamaJalen BrunsonLuka DončićLiga NBAfinale NBA

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