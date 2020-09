FOTO:Ko Dragiću ne gre, Miami izgubi

Ljubljana

- Košarkarji moštva Miami Heat, za katerega igra tudi slovenski as, so izgubili tretjo tekmo finala vzhodne konference lige NBA z Boston Celtics. Kelti so bili boljši s 117:106. Zaostanek v zmagah so tako znižali na 1:2.Za Boston, ki so v svojo korist odločili tri od štirih četrtin, je največ točk dosegel(26), le točko manj je prispeval, dvajset in več pa sta jih zbrala še(21) in(20).Pri Miamiju je bil najbolj razpoložen, ki je bil s 27 točkami najboljši strelec tekme.jih je dodal 22,pa 17. Dragić tokrat ni imel svojega (najboljšega) večera. V 28 minutah je dosegel enajst točk, iz igre pa je zadel le dva od desetih poskusov (prosti meti: 6:7; za dve: 1:5, za tri: 1:5). V statistiko je vpisal še en skok, pet asistenc in prav toliko izgubljenih žog.»V ekipi imamo sijajne fante, v slačilnici pa je ogromno čustev, strasti. Smo kot družina, tu smo drug za drugega,« je skrivnost tokratnega Bostonovega uspeha razkril Brown, medtem ko je Butler dejal, da to pot Miamijevi košarkarji preprosto niso igrali dovolj trdo. »Prav nič nismo naredili tako, kot smo rekli, da bomo ...«Četrta tekma med Bostonom in Miamijem bo na sporedu v noči s torka na sredo (z začetkom ob 3.00).