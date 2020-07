FOTO:Ko je igral Dragić, je šlo Miamiju bolje od rok

Miami je bil do prekinitve 4. v vzhodni konferenci z bero 41:24.









Pred končnico bo v Orlandu odigral osem prvenstvenih tekem.









Boston (43:21) bi še lahko dohitel in si tako izboljšal izhodišče.

Nesebičnost je lepa čednost

4.

uvrstitev v končnico lige NBA (po letih 2010, 2016 in 2018) se Goranu Dragiću ne more izmuzniti.

»Nekoliko nenavadno je bilo igrati v prazni dvorani, slišali smo lahko sleherno besedo, ki jo je kdo izrekel. Toda ne glede na razmere nas čakajo zanimivi tedni v Orlandu. Vemo, kaj moramo storiti na igrišču, in s prvo predstavo po dolgem prisilnem premoru smo lahko zadovoljni.« Tako jeocenil prvi pripravljalni nastop košarkarjev Miamija pred nadaljevanjem 74. sezone lige NBA 30. t. m.. Sacramento so premagali s 104:98.Prve tekme elitnih ameriških moštev po prekinitvi prvenstva 11. marca so se odvijale po nekoliko spremenjenih pravilih, saj so trajale le 40 minut »čiste« igre namesto običajnih 48, s tribun pa je odmevalo posneto navijaško skandiranje. Na razmere so se prilagodili tudi trenerji in namenili svojim glavnim adutom vidno zmanjšane minutaže. Miamijev strategni mogel računati na dva člana siceršnje začetne peterke moštva, centrain branilca, ki sta se zaradi osebnih razlogov pridružila soigralcem v Disneyjevem kompleksu z dvotedensko zamudo (šele v torek) in bosta morala najprej prestati obvezno karanteno. Zato je že v uvodnih trenutkih igro okusil tudi Dragić, kar se je pred tem v tej sezoni zgodilo le enkrat.Ljubljančan je igral 11 minut in 11 sekund, med katerimi je dosegel 11 točk (met za dve 2:2, za tri 2:4, prosti meti 1:1) ter prispeval 2 skoka in 1 asistenco (ob 3 izgubljenih žogah), po dobri igri floridske Vročice v prvem polčasu (56:44) pa si je tako kot prvi strelec moštva v dosedanjih tekmah prvenstva Jimmy Butler ogledal preostanek tekme s klopi. To je oslabljeni Sacramento brezinizkoristil ter pod vodstvom(19) in(13) prepolovil zaostanek Najučinkovitejši mož Miamija je bil tokrat z 18 točkami in metom za tri točke 5:8 krilo Duncan Robinson, ki ga ima Dragić zelo v čislih. »Po moji oceni je najboljši ostrostrelec v ligi in v prihodnosti ogromno pričakujemo od njega,« meni o 26-letnem in 201 cm visokem soigralcu.Robinson je sicer v tej sezoni dosegel 243 trojk (v povprečju 3,7 na tekmo), več sta jih zadela leiz Houstona (271) in Buddy Hield iz Sacramenta (244). Dragić je pri 118, mladi Dallasov velezvezdnikpa pri 156. Med 29 košarkarji, ki se v povprečju vsaj sedemkrat na tekmo odločijo za met za tri točke, pa ima Robinson daleč najboljši izkoristek – 44,8 odstotka. Dončić je pri 31,8 odstotka, kar je tretji najskromnejši izkupiček v tej druščini, Dragić se vanjo niti ni uvrstil s 5,8 poskusa na tekmo, čeprav je pri 37,7 odstotka.Tudi po njegovi zaslugi je Miami na prvem mestu na preglednici najnevarnejših moštev v ligi NBA pri metih za tri točke z 38,3 odstotka in sedmi med vsemi po napadalnem ratingu. Pri 100 posestih žoge namreč v povprečju dosega 112,2 točke (prvi je Dallas s 115,8), kar je najboljši izkoristek moštva, odkar so v ligi NBA začeli spremljati to prvino v sezoni 1996/97, in napoved, da bo Vročica zelo nevarna v preostalih osmih kolih rednega dela prvenstva in v končnici.»Naša največja prednost je, da imamo zelo 'dolgo' zasedbo in da je v njej kar nekaj fantov, ki se ne bojijo odločilnih trenutkov tekem. Igramo nesebično in vsi garamo eden za drugega. Osebno poskušam postoriti vse, kar je potrebno, da lahko pomagam in da bi moštvo igralo čim bolje,« se strinja Goran Dragić.