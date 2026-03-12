Ko kuha nasmejani Dončić, ni v Los Angelesu nihče lačen

Luki Dončiću je odleglo. Podrobnosti o težavah v zasebnem življenju niso več skrivnost, slovenski košarkarski zvezdnik je prekinil molk ter potrdil razhod z dolgoletno partnerico in zaročenko Anamario Goltes, nato pa zaigral, kot bi odložil težko breme. Los Angeles Lakers v senci postajajo kandidat vsaj za drugi krog končnice, od tretjega mesta in prednosti domačega igrišča so oddaljeni le še pol zmage. »Ne slepimo se, ko Luka igra tako dobro in mu sledi tudi moštvo, je LA kandidat za naslov prvaka,« meni nekdanji zvezdnik moštva Robert Horry, ki ima z Dončićem posebno povezavo. Oba sta v odločilnih trenutkih sposobna zadeti trojko, ki drugim na igrišču ne pride niti na misel.

Na zadnjih sedmih tekmah so Jezerniki le enkrat (po izenačeni tekmi v Denverju) parket zapustili sklonjenih glav, tekme zdaj dobivajo z obrambo. »Ko celotno moštvo igra tako dobro v obrambi, je tudi atletsko močnim branilcem težko priti v prednost. Ključno vlogo pa ima DeAndre Ayton. Center je sidro moštva, če igra zavzeto, je gospodar v raketi. Zasluge za to, da se je prebudil, ima predvsem Luka,« izpostavlja Horry, ki je v karieri zaradi trojk v napetih končnicah prejel vzdevek »Mr. Big Shot« (gospod veliki met).