Ko Luka Dončić meče v prazno, vskočita bratranca Prepelič

Pred tretjim nastopom na 19. svetovnem prvenstvu v košarki se je slovenski reprezentanci ponujalo obilo možnih poti do tretje zmage. Izbrala je nekoliko manj neposredno in udobno različico, med dvobojem z Zelenortskimi otoki na trenutke zašla tudi na luknje na makadamski podlagi, a varno prispela do cilja. Po vodstvu s 24 točkami razlike in končnem uspehu z 92:77 pa se za izbrance Aleksandra Sekulića mundial po svoje šele začenja. Ob petkovem začetku drugega kroga se bodo ob 14.10 pomerili z Avstralijo, v nedeljo z Nemčijo (13.10), v četrtfinale pa se bosta uvrstili le najboljši moštvi iz nove skupine K.

Po Venezueli in Gruziji so slovenski košarkarji ugnali še afriškega novinca na največjih mednarodnih tekmovanjih, ki se je še enkrat predstavil kot simpatično in borbeno moštvo. Izkoristil je nekoliko lagodnejšo igro tekmecev in slabši strelski dan Luke Dončić, kako se je tokrat odrezal? Katero mesto zdaj zaseda na lestvici najboljših strelcev letošnjega SP in katero po odstotku metov iz igre? Kako je potek videl Sekulić in kako ocenjuje naslednjo oviro? Zakaj je Aleksej Nikolić čestital tekmecem?