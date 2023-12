Ko Luka Dončić zagleda LeBrona Jamesa, takoj pozabi na bolečino

V nadaljevanju preberite:

Če bi moral Luka Dončić izbrati tekmece, ki so zanj največji izziv v ligi NBA, bi se v najožjem krogu kandidatov, če ne povsem na vrhu seznama, znašli košarkarji Los Angeles Lakers. Nekoliko zaradi slovesa 17-kratnih prvakov in njihovega hollywoodskega blišča, predvsem pa, ker zanj igra LeBron James. In nič drugače ni bilo v zadnjem soočenju, v katerem je še enkrat prekosil svojega slovitega vzornika ter popeljal Dallas do zmage s 127:125 pred 20.377 gledalci v domači dvorani.

»Kdo ne bi začutil mravljincev v telesu pred takšno tekmo? Fant iz Slovenije proti LeBronu, to je nekaj posebnega,« je po četrtem zaporednem uspehu Dallasa potrdil Ljubljančan. Njegov nastop je bil pod vprašajem, zakaj? Kaj ga je verjetno premamilo na igrišče? Koga vse so pogrešali Teksašani in kdo je pozabil na težave? To še posebej velja za Dončića, kaj vse je postoril in kdo mu je bil v največjo pomoč? Kaj je zabičal soborcem? Koliko asistenc je zbral manj kot ob svojem sezonskem rekordu in najboljšem izkupičku v karieri? Kdo je prvi na absolutni zgodovinski razpredelnici?