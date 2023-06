Ko Michael Jordan vloži milijone, dobi nazaj milijarde

V nadaljevanju preberite:

Michael Jordan je brez dvoma največja legenda lige NBA, njegove košarkarske veščine jemljejo sapo tudi mladcem današnjih dni, če le malo pobrskajo po spletu. Po koncu fantastične igralske kariere, med katero je osvojil šest šampionskih prstanov in celo kopico individualnih priznanj, je postal izjemno uspešen poslovnež in bogato oplemenitil svoje premoženje. Zdaj se je dogovoril za prodajo svojega večinskega deleža v moštvu Charlotte Hornets, ki ga je kupil za 275 milijonov dolarjev, 13 let pozneje pa bo prejel tri milijarde.

Za koliko je kupčija z naložbenima gurujema Gabom Plotkinom in Rickom Schnallom presegla oceno finančne revije Forbes? Zakaj ima Jordan vendarle mešane občutke? Zakaj mu je Charlotte tako pri srcu in zakaj bo zadržal manjši delež in nekatere naloge v neuspešnem klubu? Koliko temnopoltih večinskih lastnikov franšiz je še ostalo v ligi NBA? Cene medtem še naprej letijo v nebo, kdo je v minulih pol leta še dobil nove lastnike?