Ob pogledu na Dončićeve tekmece se zdi, da je odpovedal semafor

Na parketu Luka Dončić vedno bolj izgleda kot osamljeni jezdec. V Sacramentu se je otresel slabega strelskega večera s tekme proti Milwaukeeju in dosegel 42 točk ob zelo dobrem metu iz igre, a je bilo to veliko premalo, da bi LA Lakers prišli do pomembne, skoraj nujne zmage. Sacramento je bil boljši s 124:112, vodili so od sredine prve četrtine in zadeli kar 17 trojk! Prvič v sezoni je LA izgubil tri tekme zapored.

Dober začetek ni kazal na polom Jezernikov v Sacramentu, tekmo so odprli z delnim izidom 9:0 in vodili do sredine četrtine, ko so domači prvič prišli v vodstvo. Kot se je izkazalo, ga niso več izpustili iz rok, največ zaslug za to pa ima porozna obramba Los Angelesa. Sacramento ne sodi med najboljša moštva pri metu za tri točke, nenazadnje pomembno vlogo v ekipi igra Russell Westbrook, ki nikoli ni blestel z razdalje, proti Lakers pa so zadeli kar 17 trojk iz le 26 poskusov. Odstotek meta je bil osupljiv: 65,4-odstotno so metali za tri, tudi iz igre težko verjetnih 58,5-odstotno (48-82).

Luka je igral odlično tekmo. FOTO: Cary Edmondson/Reuters

Lakers so v obrambi prepozno rotirali in igralci v kotu so vedno znova ostajali osamljeni, tudi prej omenjeni Westbrook je denimo ob 22 točkah dosegel štiri trojke iz osmih poskusov. Da je bila tekma vsaj za silo še odprta do zadnjih dveh minut, je v prvi vrsti zaslužen Dončić, ki je v prvih treh četrtinah vsakokrat presegel 10 točk, do polčasa jih je zbral že 26, tudi po odmoru je blestel na parketu in v raketi zadel vse, kar mu je obramba ponudila.

Tekmo je končal z 42 točkami ob zelo dobrem metu iz igre – 16/24. Pri metu za tri (2/9) je zdrsnil nazaj v sezonsko povprečje, zato pa je zadel vseh osem prostih metov. Dodal je še 7 skokov in 8 asistenc, pomoči v napadu pa ni imel dovolj. Ko je na začetku zadnje četrtine dobil odmor, je LeBron James podobno kot v soboto poskusil zrežirati vrnitev, Lakers so prišli na -7, bližje pa ni šlo. Tudi James tokrat ni imel svojega večera: 22 točk, 4 skoki, 3 asistence.

Znova je bila glavna težava slab učinek igralcev, ki jih je vodstvo poleti pripeljalo kot okrepitve. Po dobrem začetku sezone je sledil zdrs na obrobje relevantnosti: Marcus Smart (1 točka), Jake LaRavia (2), Dalton Knecht (5), Jared Vanderbilt (0), ... Le DeAndre Ayton je s 13 točkami in 13 skoki upravičil pričakovanja, a tudi on v napadu prevečkrat anemično stoji pod košem, ko bi lahko izkoristil svojo telesno premoč. James in Dončić sta skupaj dosegla 64 točk, preostali del moštva pa 48.

Zadnjo rešilno bilko je Dončić soigralcem ponudil 3:45 pred koncem, ko je s črte prostih metov brez ravnotežja zadel za -10, po minuti odmora pa so domači ukradli žogo Jamesu, zadeli še dve hitre trojke in jezni J.J. Redick je na igrišče poslal rezerviste ter izobesil belo zastavo.

Časa za objokovanje zamujene priložnosti Los Angeles nima, že jutri (4.30) bodo gostili Atlanto. Pot do zmage bo še težja, ker bo tekmo izpustil James, ki v zaporednih večerih že nekaj let ne igra več.

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 124:112 (32:28, 29:26, 34:29, 29:29)

DeRozan 32, Monk 26, Westbrook 22; Dončić 42, 7 skokov, 8 asistenc in 4 ukradene žoge v 36:56, James 22, Ayton 13 in 13 skokov.

