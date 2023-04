Ko se je Luka Dončić ustavil, je povlekel Kyrie Irving

Košarkarji Dallasa so ohranili možnosti za napredovanje v končnico lige NBA. Premagali so Sacramento s 123:119 in morajo zmagati zadnji dve tekmi prvega dela tekmovanja ter čakajo na spodrsljaj Oklahome. Dallas je z 38. zmago (42 porazov) ujel Oklahomo, ki je boljša v medsebojnih tekmah z 2:1. Konec ligaškega dela tekmovanja bo v nedeljo.

Dallas bo najprej jutri doma gostil Chicago, ki nujno potrebuje zmage v boju za osmo ali deveto mesto na Vzhodu. V nedeljo sledi še zadnja tekma proti odpisanemu San Antoniu.

Oklahoma bo davi gostovala v Salt Lake Cityju. V nedeljo bo gostila Memphis. Če dobi obe tekmi, se bo uvrstila v dodatne kvalifikacije za končnico.

Zvezdniška naveza je delovala

Pri Dallasu sta se je zvezdniški dvojec naposled ujel in izpeljal tekmo, kot se od njiju pričakuje. Najprej je voz vlekel Luka Dončić, ki je tekmo zaokrožil z 29 točkami (17 v prvem polčasu) in 10 skoki, ko se je ustavil, je vajeti v svoje roke prevzel Kyrie Irving in v zadnjih četrtini dosegel 19 točk od svojih 31. Pomagal mu je tudi Christian Wood, ki je v zadnji četrtini dodal 12 točk, Tim Hardaway ml. pa je bil tretji strelec Teksašanov s 24 točkami.

De'Aaron Fox je dosegel 28 točk za Sacramento, Domantas Sabonis pa se je dosegel trojni dvojček (19 točk, 11 skokov in 11 podaj). Sacramento bo prvič po letu 2006 igral v končnici Lige NBA