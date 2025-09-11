Ko sodnik postane zvezda tekme, nastopijo težave

V nadaljevanju:

Bojevita in zelo kakovostna igra slovenskih košarkarjev je v sredinem večeru žal spolzela v ozadje. Agresivna in disciplinirana obramba, boj Alena Omića za vsako žogo v napadu, brezkompromisni štarti Alekseja Nikolića in kakopak trojni dvojček prvega zvezdnika z 39 točkami so bili zaman, svoj šov so v sredini večerni poslastici v Rigi uprizorili sodniki. Nemški zmagi ne gre gledati v zobe, svoj posel so oddelali korektno, tudi v slovenskem taboru pa ne morejo mimo občutka, da bi se ob »normalnem« sojenju pisalo novo poglavje slovenske košarkarske pravljice. Namesto skalpa svetovnih prvakov so v četrtek dopoldne dobili letalske vozovnice in se vrnili v domovino. Poraženi, pa kljub temu zmagovalci.

Tekma z Nemčijo se bo v košarkarski kolektivni zavesti postavila ob bok nesrečnim porazom s Srbijo in Grčijo, katerih rane bolijo že več kot desetletje. Na parket so slovenski košarkarji prišli brez strahu, po menjavi mrežice je od prve sirene dalje Luka Dončić narekoval silovit tempo, Martin Krampelj je šel brez strahu v boj z zvezdniki evrolige, osrednja vloga pa je pripadla sodnikom. Tehnične napake zaradi ugovarjanja po dveh minutah igre ne vidimo niti na srečanjih nižje ravni, kjer sodniki slišijo marsikaj, še manj na največjem evropskem odru. »Rekel sem mu le 'alo', tako nespoštljivega odnosa še nisem doživel,« je pihal od jeze Dončić. Ko sodniki postanejo osrednja tema pogovorov, je tekma skrenila s tračnic.