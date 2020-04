Kobe Bryant posmrtno v košarkarski hram slavnih

Springfield – Sloviti košarkar Kobe Bryant, ki je januarja umrl v helikopterski nesreči, bo letos postal član košarkarskega hrama slavnih v Springfieldu. V »generaciji 2020« so še nekatera slovita imena, kot so Tim Duncan, Kevin Garnett in trener Rudy Tomjanovich. Slovesnost bo 29. avgusta.



Poleg njih so si mesto med »nesmrtnimi« prislužili še nekdanja ameriška košarkarica Tamika Catchings, trenerki Kim Mulkey in Barbara Stevens ter dolgoletni generalni sekretar Mednarodne košarkarske zveze Patrick Baumann.



Bryant je med celotno 20-letno poklicno kariero med letoma 1996 in 2016 igral za moštvo Los Angeles Lakers. V tem obdobju je petkrat slavil naslov prvaka v ligi NBA, ob tem je v dresu reprezentance ZDA osvojil dve zlati kolajni na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 in Londonu 2012.

Bryant in Duncan po petkrat prvaka lige NBA

Mesto med najboljšimi si je prislužil tudi Duncan. Nekdanji as San Antonia ima tako kot Bryant pet šampionskih prstanov lige NBA. Garnett je kar 21 sezon preživel pod obroči najmočnejše košarkarske lige na svetu in zastopal barve Minnesote, Bostona in Brooklyna. Edini naslov lige NBA je osvojil v dresu Bostona v sezoni 2007/08.



Houston je bil pod vodstvom Rudyja Tomjanovicha dvakrat prvak lige NBA v sezonah 1993/94 in 1994/95. Mesto v Springfieldu si je izborila tudi ameriška košarkarica Tamika Catchings, nosilka kar štirih odličij najbolj žlahtnega leska z olimpijskih iger v Atenah 2004, Pekingu 2008, Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016.



Kim Mulkey in Barbara Stevens sta prav tako pustili globoke sledi pri vodenju ekip v ameriški študentski ligi NCAA, posthumno pa je bil v hišo slavnih sprejet še Švicar Baumann, dolgoletni generalni sekretar FIBA.