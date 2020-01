Kobe Bryant umrl v helikopterski nesreči

Kobe Bryant v številkah (grafika je iz leta 2016). FOTO: Delo

AFP FOTO: Emmanuel Dunand/AFP



Iz vzhoda prek Italije na zahod



Športni svet pretresen

V helikopterski nesreči je umrl ameriški košarkar, poroča spletni portal TMZ. Helikopter je strmoglavil, potem ko je na njem izbruhnil požar, poleg Bryanta pa so umrle še štiri osebe. Da ni bilo preživelih, je potrdila tudi losangeleška policija.Med njimi naj ne bi bilo košarkarjeve žene. Vzrok nesreče še preiskujejo.Dvakratni olimpijski prvak (2008, 2012) je svoj helikopter uporabljal že med kariero; z njim je letel od svojega doma v Newport Beachu do dvorane Staples Center, v kateri so domovali njegovi Lakersi.Bryant, ki je umrl v 42. letu starosti, se je v zgodovino zapisal kot eden najboljših košarkarjev vseh časov. Za moštvo Los Angeles Lakers je v ligi NBA igral dve desetletji, v tem času pa petkrat osvojil šampionski prstan. 18-krat je bil izbran na tekmo vseh zvezd. Dvakrat je bil imenovan za najkoristnejšega igralca finalne serije (MVP), leta 2008 so ga proglasili tudi kot MVP rednega dela sezone.Slovel je tudi po svojih strelskih rekordih in nepopustljivosti: v karieri kar 25-krat dosegel več kot 50 točk, 6-krat več kot 60 točk, leta 2006 proti Torontu pa kar 81 točk. »Ne poznam nikogar, ki bi imel tako visok prag bolečine, kot ga ima on.so nekoč zaradi krčev morali odnesti z igrišča. Paul Pierce si je poškodoval koleno in odpeljali so ga na vozičku, prav takoz izpahnjeno ramo. Kobe? Najprej je metal proste mete, nato pa je s strgano ahilovo tetivo sam odšel v slačilnico,« se je leta 2016, preden je zadnjič stopil na parket v tekmovalni vlogi, spominjal njegov nekdanji soigralecIz rodne Filadelfije je Bryant po številnih ovinkih prišel do Los Angelesa. Pri šestih letih se je skupaj s starši in dvema sestrama preselil v Italijo, kjer si je njegov oče služil kruh – kot profesionalni košarkar. Na Apeninskem polotoku je prebil deset let, nato pa ga je neizmerni talent izstrelil naravnost v ligo NBA. S tem je postal prvi košarkar na položaju branilca, ki je v najelitnejšem košarkarskem tekmovanju na svetu zaigral neposredno po srednji šoli. Leta 1996 so ga kot 13. na naboru izbrali Charlotte Hornets, vendar ga takoj zatem prodali Lakersom v zameno za Vladeta Divca. Najstnik Kobe je tako v NBA zakorakal v vrhuncu ere Michaela Jordana. Počakati je moral nekaj let, nato pa je ob prelomu tisočletja v navezi s Shaquillom O'Nealom - s katerim sta se sicer očitno sovražila - »Jezernike« trikrat zapored popeljal do naslova prvakov. Kmalu zatem je dobil vzdevek, ki se ga je držal do konca kariere. Pravzaprav ga ni dobil, temveč si ga je vzel, saj se je za »Črno mambo« oklical kar sam; navdih je dobil v filmu Quentina Tarantina Ubila bom Billa.Novica o prezgodnji Bryantovi smrti je pretresla ves športni svet. Nanjo sta se med druigimi na družabnih mrežjih odzvala tudi Slovenca v ligi NBA Goran Dragić in Luka Dončić.