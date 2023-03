Kobejeva prerokba se je uresničila, prijatelja zdaj skupaj pod stropom

Čeprav je Pau Gasol veljal za košarkarja, ki je odlično nadziral svoja čustva, je že pred torkovo slovesnostjo v Los Angelesu priznal, da je tokrat povsem odpovedal. »Za mano je nekaj dni popolne raztresenosti, srce mi je zaradi čustev razbijalo tisoč na uro. Ob vsem razmišljanju se nisem niti dobro naspal, zdi pa se mi, da si takšnega poklona nisem zaslužil,« je bil iskren 42-letni Barcelončan. Še posebej ganljiv je bil trenutek, ko je Vanessa Bryant napovedala posnetek svojega pokojnega moža Kobeja, ki je z Gasolom skupnih šestih letih v Kaliforniji spletel trdno prijateljsko vez.

»Tu ni debate, ko se bo Pau upokojil, bo imel svojo številko pod stropom dvorane poleg moje. Brez Paua Gasola ne bi osvojili tistih dveh prstanov, to ve on in to vedo vsi ostali. Res se veselim dne, ko bo imel govor na sredini igrišča pred navijači,« je v arhivskem posnetku dejal Bryant. In njegova prerokba se je v torek uresničila.

»To, da je moja številka tam zgoraj s Kobejevo, vsemu skupaj prinaša dodaten pomen – žalost in srečo, bolečino in veselje. Zelo ga pogrešam. Nič več ne morem storiti kot to, da imam rad njegovo družino. Tako to čutim. Spomnim se, da me je ob prihodu v klub sprejel z besedami: 'Gremo osvojit prstan!' In pomislil sem: 'Okej, sem za!'« je še povedal ganjeni Gasol.