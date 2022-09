Tretja četrtina: Litovci spet blizu, Slovenija še naprej vodi

Slovence je v kölnski dvorani Lanxess Arena ob že 14. zaporednem nastopu na evropskih prvenstvih, prvič so seveda največji turnir stare celine začeli kot branilci naslova, pričakala armada litovskih navijačev. Ti so že ob prihodu na parket izžvižgali slovensko izbrano vrsto, ki je bila z zlatim tandemom iz Istanbula 2017, Goranom Dragićem in Luko Dončićem (z roba igrišča ga je spremljal tudi klubski trener in legenda Dallasa Jason Kidd, še ena ikona Dallasa Michael Finley in seveda lastnik kluba Mark Cuban), tako še bolj odločna, da z Litovci opravi kot pred dobrim letom na njihovem domačem dvorišču v olimpijskih kvalifikacijah.

Morda še kanček bolj zaradi zapleta pred tekmo, saj organizatorji naši izbrani vrsti za prevoz od hotela do dvorane kar malce neverjetno niso zagotovili avtobusa, zato je moralo vodstvo Košarkarske zveze Slovenije na vrat na nos organizirati prevoz v lastni režiji – s taksiji.

Slovenija : Litva 51:48* (27:27, 24:21, -:-, -:-) * po 2. četrtini

Selektor Aleksander Sekulić se je odločil v boj poslati začetno peterko z Aleksejem Nikolićem, Mikom Tobeyjem, Jako Blažičem, Vlatkom Čančarjem in Dončićem. Litovci so dobili skok in siloviti krenili v prvi napad, ki ga je pod košem zaključil njihov as Jonas Valančiunas, a bil nenatančen, nato je žoge v roke prejel Domantas Sabonis in poskrbel za prvo vodstvo. Nanj je odlično odgovoril Dončić, ki je zadel trojko za prvo vodstvo s 3:2. Trojko je nato zadel še Čančar in Slovenija je že vodila z najvišjo prednostjo na tekmi (6:2). Litovci so držali stik, toda nato je na njihovo žalost za tri zadel še Jaka Blažič (9:4). Slovenci so bili ob otvoritvi letošnjega EP zares vroči ob metih z razdalje.

Na začetku četrte minute je sam spet ostal Blažič in vnovič zadel za novo najvišjo prednost z 12:6, po odgovoru Litve pa je Dončić prvič odigral zdaj že »klasično« akcijo s Tobeyjem za 14:8. Po polovici polčasa je v igro prišel tudi Goran Dragić, Tobey pa je v dveh poskusih tudi sam zadel svojo prvo trojko za 17:11. Dragić je skoraj točno štiri minute pred koncem prve četrtine krenil v svoj značilen prodor in vknjižil prvi točki za 19:13. Kljub številnim menjavam v naši vrsti je prednost ostajala pri štirih oziroma več točkah, dokler ni Žiga Dimec na črto prostih metov z izpolnjenim bonusom poslal Ignasa Brazdeikisa, ki je znižal litovski zaostanek na 16:19. Prvo priložnost je v zaključku četrtine dobil tudi Klemen Prepelič. Dončić je na približanje Litve odgovoril s »fadeawayem«, toda Mindaugas Kuzminskas je s trojko še dodatno približal svoje moštvo (21:19).

Pred začetkom zadnje minute so Litovci uspeli izenačiti na 23:23, takoj jim je s trojko odgovoril Goran Dragić (26:23). Zadnji napad Slovenije v prvi četrtini se je razpletel prek Dončića, ki ga je z osebno napako ustavil Sabonis, Dončić pa je zadel en prosti met za 27:25. Litovci so v zadnjem napadu dobili skok pod obročem, Rokas Giedraitis pa je postavil končnih 27:27 po prvih desetih minutah.

Pozdrav slovenskih košarkarjev pred začetkom tekme. FOTO: Fiba

Druga četrtina

Brata Dragić, Prepelič, Edo Murić, in Žiga Dimec so prišli na parket v drugi četrtini, prvi napad pa se ni razpletel po slovenskih željah, saj je Zoran Dragić stopil v avt. Po osebni napaki Dimca so Litovci s parom prostih metov Sabonisa imeli priložnost za vodstvo, Sabonis je zadel le enkrat za 28:27 v litovsko korist. Slovenski odgovor je bil izvrsten, Goran Dragić je lepo zaposlil Dimca pod košem za 29:28, nato je od table za tri točke zadel še Prepelič (32:28). Litovci so bili nato spet nenatančni in po hitrem protinapadu storili osebno napako nad Zoranom Dragićem, litovska klop pa je nemudoma posegla po minuti odmora. Dragić je zadel le prvi prosti met za prednost s 33:28 po minuti in pol igre v drugi četrtini, nato pa je sledil zadet met za tri Brazdeikisa (33:31).

Dončić je še vedno počival na klopi, 7:30 pred koncem četrtine je zamenjal Gorana Dragića, ko je bil izid še vedno 33:31 v slovensko korist. Po nekaj raztrganih napadih obeh ekip je Sekulić v igro poslal še Tobeyja, Blažič pa je bil tisti, ki je poskrbel za spet vsaj malce višje vodstvo z lahkim košem, nato pa je lepo zaposlil še Tobeyja za 37:31. Pri vodstvu Slovenije s 37:33 je obležal Dončić, potem ko ga je po obrazu udaril Valančiunas, po ogledu posnetkov pa 5:19 pred koncem druge četrtine svoje odločitve nista spremenila v nešportno osebno napako. Dončić je odgovoril v svojem slogu, lepo počakal tekmeca pod košem in poslal žogo skozi obroč za 39:33. Žal je Slovenija v naslednjem napadu že izpolnila bonus, a so Litovci še naprej zelo slabo izvajali proste mete, Valančiunas je spet zadel le enega za približanje na 39:34.

Bonus so nato izpolnili tudi Litovci, ki so slabe štiri minute pred iztekom igralnega časa zapravili nov napad, po ukradeni žogi Prepeliča in lahkem polaganju Murića je Slovenija spet vodila z lepo prednostjo (41:34), litovska klop pa je vzela minuto odmora. Sledil je delni izid 0:4 in približanje na 41:38, minuto odmora je zato vzel še Sekulić. Sodniki se nato niso oglasili, ko so Litovci na meji osebne napake ustavili slovenski napad, a Goran Dragić si je že čez nekaj sekund priboril žogo in jo elegantno položil skozi obroč v protinapadu (43:38). Slovenci so imeli priložnost tudi za višjo prednost, a na koncu prejeli trojko, toda z isto mero je odgovoril vedno bolj vroči Goran Dragić (46:41).

Litovci so tudi sami naši odgovor in se v izjemno dinamičnem obračunu približali na le točko zaostanka, nato pa je akcija tekme uspela Vlatku Čančarju, ki je najprej z blokado ustavil litovski protinapad za vodstvo, nato pa mojstrsko zadel še prek Valančiunasa ob osebni napaki. Zadel je tudi dodaten prosti met za 49:45, Litovcem se njihov napad ni posrečil, Dončić pa je s podajo prek skoraj celotnega igrišča našel Tobeyja za 51:45. Žal je ob zvoku sirene nato neverjeten met zadel še Marius Grigonis in neverjeten prvi polčas se je končal z izidom 51:48.

Luka Dončić ob predstavitvi ekip v Kölnu. FOTO: Fiba

Tretja četrtina

V drugi polčas so se Slovenci podali tako kot v prvega, v postavi Tobey, Dončić, Čančar, Blažič in Nikolić, prvi napad je imela Litva in prek Grigonisa znižala na 51:50. Uvodna napada so naši košarkarji zapravili, a Litovcem ob le točki zaostanka ni uspelo uprizoriti popolnega preobrata. Vedno bolj vroči Grigonis je nato vendarle zadel za tri in Slovenija je nenadoma zaostajala z 51:53. Dončić je nato našel Tobeyja pod košem, Američanov met pa so Litovci nepravilno blokirali za novo izenačenje (53:53). Na vsako naslednje vodstvo mož v zelenih dresih so Slovenci našli odgovor, dobrih šest minut pred iztekom igralnega časa v tretji četrtini je spet obležal Dončić, ki je ob robu igrišča trčil z enim od tekmecem, a so piščalke sodnikov ostale neme. Čančar je s trojko po asistenci Dončića poskrbel za novo slovensko vodstvo (58:57).

Še pred iztekom prve polovice tretje četrtine je v igro prišel še Goran Dragić in takoj mojstrsko za »alley-oop« zaposlil Tobeyja, Slovenija je tako vodila s 60:57. Nekaj borbenih potez pod košem kasneje so Slovenci iz svojega tretjega zaporednega napada povedli že z 62:57, ko se je pod koš sprehodil Dončić in silovito zabil. To so bile najboljše minute evropskih prvakov v tretji četrtini, skoraj vsaka žoga je končala v rokah Sekulićevih varovancev, ki so kljub zgrešenim metom uspeli povesti s 64:57, kar je bila najvišja prednost na tekmi. Litovska klop je nemudoma vzela minuto odmora, a spet je bila slovenska obramba trdna, Goran Dragić pa je v hitrem protinapadu s slabo podajo žal zapravil priložnost za še višjo prednost. Litovci so nato vendarle prekinili črno serijo s košem za 64:59.

Po nekaj zapravljenih in tudi odprtih metih Slovencev so se Litovci slabi dve minuti pred koncem tretje četrtine spet močno približali (65:63), a nato je Goran Dragić v svojem slogu na lastno napako odgovoril z ukradeno žogo in polaganjem za 67:63.

Na vsakem koraku primerjave

Slovenija je v Kölnu v središču pozornosti. Kot aktualni evropski prvak iz Istanbula 2017 in z Dončićem na čelu ima na hrbtu ogromno tarčo, ki tekmece vabi k dokazovanju, hkrati pa predstavlja breme in odgovornost. Slovenska reprezentanca je v četrtek v dvorano, ki sprejme 19.000 gledalcev, prišla v dresih z našitkom, ki tekmece opozarja, da pred njimi stoji aktualni evropski prvak. Na drugi strani jo je pričakala reprezentanca, ki je na prejšnjih velikih tekmovanjih redno posegala po kolajnah, manjkala je le na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu, kamor ji je pot pred domačimi gledalci v Kaunasu preprečila prav Slovenija.

Tekma se je tedaj končala z izidom 96:85, Dončić pa je zbral 31 točk, 13 podaj in 11 skokov. Čančar je dodal 18 točk, Blažič 16 in Tobey 13. Skupno sta se Slovenija in Litva srečali osemnajstkrat; Slovenija je zmagala le šestkrat.

»Pred nami je zelo pomembna tekma proti Litvi. Na vsakem koraku sicer slišimo primerjave z lanskimi kvalifikacijami za olimpijske igre, a šlo bo za povsem drugačen dvoboj. Reprezentanca Litve je vedno vredna spoštovanja. Vsekakor je tudi tokrat kandidat za najvišja mesta in medalje. Prepričan sem, da nas čaka dobra tekma s hudim bojem za vsako žogo,« je dan pred dvobojem povedal selektor Sekulić.

»Pred nami je zahteven turnir, ki ga že vsi nestrpno pričakujemo. Prvenstvo bo eno najbolj izenačenih doslej, saj je večina reprezentanc v najmočnejših zasedbah. Dobro smo trenirali, ekipa je pripravljena in komaj čakamo na uvodno tekmo proti Litvi,« pa je dodal kapetan Goran Dragić.

Novinarsko konferenco po koncu tekme si boste lahko ogledali tukaj:

Po Litvi najprej na vrsti Madžari, nazadnje Francozi

Slovenijo v nadaljevanju predtekmovanja čakajo Madžarska (sobota, 20.30), Bosna in Hercegovina (nedelja, 17.45), Nemčija (torek, 20.30) in Francija (sreda, 17.15). V nadaljevanje eurobasketa oziroma v osmino finala v Berlin se bodo uvrstile prve štiri ekipe.

Reprezentanci Bosne in Hercegovine ter Madžarske sta že odprli tekmovalni del na moškem košarkarskem evropskem prvenstvu v skupini B. Uvodni obračun skupine je v Kölnu dobila BiH, ki je slavila s 95:85. Obračun BiH in Madžarske je bolje začela slednja, ki je dobila prvo četrtino za šest točk, držala korak tudi v drugi četrtini, pozneje pa so vajeti igre prevzeli Jusuf Nurkić, Džanan Musa in soigralci, ki so prišli do prednosti 12 točk. Madžari pa še niso rekli zadnje in so se v zadnjem delu približali na samo dve točki, vendar so igralci BiH odgovorili z delnim izidom 10:0, kar je bila dovolj velika zaloga za prvo zmago.

Pri BiH sta Nurkić in Musa dosegla po 19 točk, John Roberson jih je dodal 18, Miralem Halilović pa 16 in devet skokov. Szilard Benke je bil z 20 točkami najboljši pri Madžarih. Že pred tem je bila na sporedu tekma v skupini A, s to se bo v izločilnih bojih križala slovenska skupina, merili sta se Španija in Bolgarija. Pričakovano so zmagali Španci s 114:87. Lorenzo Brown je bil s 17 točkami najboljši strelec Španije, pri kateri je Willy Hernangomez prispeval 16 točk, sicer pa je skupno sedem Špancev doseglo vsaj deset točk. Pri Bolgariji je izstopal Aleksandar Vezenkov s 26 točkami in 11 skoki.

V skupini A, ki igra tekme v Tbilisiju, bosta v četrtek še tekmi Turčija – Črna gora (16.15) in Belgija – Gruzija (19.00), v skupini B pa bosta ob 20.30 igrali še Francija, ki velja za enega glavnih kandidatov za najvišja mesta, in gostiteljica Nemčija.