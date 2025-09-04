Kombinatorika, od katere Slovence boli glava, ne dovoljuje taktiziranja

V nadaljevanju:

Šest četrtkovih tekem bo odločilo o udeležencih osmine finala iz skupin C in D, še več neznank je glede parov prvih tekem na izpadanje na letošnjem evropskem prvenstvu. Za slovensko reprezentanco ni nedosegljivo niti drugo mesto, a potrebujejo mali čudež, zmaga nad Izraelom bolj kot ne zagotavlja tretje mesto v skupini D, če jo Poljska in Francija ne bosta pustili na cedilu. V skupini C prva Grčija lahko zdrsne na četrto mesto, še bolj na trnih so branilci naslova Španci, ki ob porazu lahko ostanejo brez osmine finala.

Kdor želi postati evropski prvak, mora slej kot prej premagati tudi koga od favoritov. Kandidati za odličja so si s taktiziranjem in podcenjevanjem tekmecev zagrenili življenje, Grki so odpočili Giannisa Antetokounmpa in po porazu z Bosno in Hercegovino lahko zdrsnejo vse do četrtega mesta, Francoze tepe poraz z Izraelom, najslabše pa kaže Španiji. Branilci naslova evropskih prvakov nujno potrebujejo zmago z Grčijo, ki po torkovem spodrsljaju ne bo igrala brez motiva, zato Špance čaka sila težka naloga. Neprepričljiva zasedba legendarnega Sergia Scariola, ki bo po prvenstvu zaključil delo na španski klopi, bi ob porazu proti Grkom in zmago BiH nad Gruzijo, ki se zdi verjetna, zdrsnili na peto mesto in ostali brez izločilnih bojev.