    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Kombinatorika, od katere Slovence boli glava, ne dovoljuje taktiziranja

    Slovenci kljub morebitni zmagi nad Izraelom ne vedo, kdo jih čaka v osmini finala, najverjetneje Italija ali Španija. Evropski prvaki so v težavah.
    Slovenci so se z Izraelci pomerili v kvalifikacijah za EP, doma so bili boljši z 88:79, na nevtralnem terenu v Rigi so izgubili s 74:84. Foto Blaž Samec
    Slovenci so se z Izraelci pomerili v kvalifikacijah za EP, doma so bili boljši z 88:79, na nevtralnem terenu v Rigi so izgubili s 74:84. Foto Blaž Samec
    Nejc Grilc
    4. 9. 2025 | 05:00
    4:24
    Šest četrtkovih tekem bo odločilo o udeležencih osmine finala iz skupin C in D, še več neznank je glede parov prvih tekem na izpadanje na letošnjem evropskem prvenstvu. Za slovensko reprezentanco ni nedosegljivo niti drugo mesto, a potrebujejo mali čudež, zmaga nad Izraelom bolj kot ne zagotavlja tretje mesto v skupini D, če jo Poljska in Francija ne bosta pustili na cedilu. V skupini C prva Grčija lahko zdrsne na četrto mesto, še bolj na trnih so branilci naslova Španci, ki ob porazu lahko ostanejo brez osmine finala.

    Kdor želi postati evropski prvak, mora slej kot prej premagati tudi koga od favoritov. Kandidati za odličja so si s taktiziranjem in podcenjevanjem tekmecev zagrenili življenje, Grki so odpočili Giannisa Antetokounmpa in po porazu z Bosno in Hercegovino lahko zdrsnejo vse do četrtega mesta, Francoze tepe poraz z Izraelom, najslabše pa kaže Španiji. Branilci naslova evropskih prvakov nujno potrebujejo zmago z Grčijo, ki po torkovem spodrsljaju ne bo igrala brez motiva, zato Špance čaka sila težka naloga. Neprepričljiva zasedba legendarnega Sergia Scariola, ki bo po prvenstvu zaključil delo na španski klopi, bi ob porazu proti Grkom in zmago BiH nad Gruzijo, ki se zdi verjetna, zdrsnili na peto mesto in ostali brez izločilnih bojev.

    Košarka
    EP v košarki

         V živo: Eurobasket 2025 v živo: rezultati, lestvice in komentarji

    Spremljate eurobasket tudi analitično. Rezultati, lestvice in v posebnih povezavah analize in komentarji posameznih tekem slovenske košarkarske reprezentance.
    27. 8. 2025 | 15:15
    Košarka
    EP v košarki

         V živo: Eurobasket 2025 v živo: rezultati, lestvice in komentarji

    Spremljate eurobasket tudi analitično. Rezultati, lestvice in v posebnih povezavah analize in komentarji posameznih tekem slovenske košarkarske reprezentance.
    27. 8. 2025 | 15:15
    Košarka
    Eurobasket 2025

    Zaradi Dončića je LeBron vsak dan pokonci ob 5. uri zjutraj

    Trener pri Los Angeles Lakers Greg St. Jean je na Poljskem pojasnil, kako zvezdnika vplivata drug na drugega.
    3. 9. 2025 | 13:30
    Rokomet
    Aleks Vlah, intervju

    Za nas Slovence (tudi Dončića) mora biti vsaka tekma finale (VIDEO)

    Slovenski rokometni zvezdnik Aleks Vlah je odlično začel zgodbo v Kielcah. Verjame, da lahko košarkarji na Poljskem pridejo daleč. Žal mu je za Koper in Celje.
    Peter Zalokar 3. 9. 2025 | 05:00
    Košarka
    Eurobasket 2025

    Dončić in soigralci so se poigrali z živci, preden so izpolnili cilj

    Slovenci po trdem boju s 87:79 premagali Islandijo in potrdili preboj v osmino finala. Jutri (17) še tekma z Izraelom, ki odloča o tretjem mestu.
    Nejc Grilc 3. 9. 2025 | 05:00
    Košarka
    Košarka

    Gregor Hrovat: Cilj je izpolnjen, a s tem se ne smemo zadovoljiti

    Po tekmi med Slovenijo in Islandijo je Gregor Hrovat izpostavil, da kljub uvrstitvi v osmino finala še ni konec tekem v skupini D. V četrtek tekma z Izraelom.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 07:47
    Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Okolje
    Občinski vrtički

    Molova prepoved trajnic povzročila upor vrtičkarjev

    Ljubljanska mestna občina se sklicuje na stroške in pritožbe zakupnikov, a več kot polovica vrtičkarjev na Ježici podpisala peticijo za preklic prepovedi.
    Maja Prijatelj Videmšek 3. 9. 2025 | 05:00
    Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Štirikratni zmagovalec Toura je po padcu utrpel smrtno nevarno poškodbo srca

    Chris Froome še dolgo ne bo mogel sesti na kolo. Geraint Thomas na domačih cestah končuje kariero.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 09:58
    Novice
    Javne finance

    Proračunski primanjkljaj presegel milijardo evrov

    V fiskalnem svetu opozarjajo, da je povečanje primanjkljaja izključno posledica višje tekoče porabe.
    Karel Lipnik 3. 9. 2025 | 11:21
