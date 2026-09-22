Komisar se brani: Pri poslih z Dončićevim moštvom je vse čisto

Komisar lige NBA Adam Silver je spregovoril o okoliščinah, povezanih z Markom Walterjem, ki je manj kot leto po prevzemu večinskega lastništva Los Angeles Lakers sklenil dogovor o prodaji slovitega kluba skupini, ki jo vodita Joshua Kushner in Bob Iger. Walterjev poslovni imperij je medtem pod drobnogledom ameriških zveznih oblasti. Silver zagotavlja, da liga NBA ob preverjanju Walterja pred potrditvijo njegovega prevzema moštva, s katerim se Luka Dončić pripravlja na novo sezono, ni odkrila ničesar spornega. Walter je bil že pred tem manjšinski lastnik kluba, pred potrditvijo za večinskega lastnika pa je NBA opravila običajen postopek preverjanja. »Pogovarjali smo se z vladnimi agencijami, v primeru Marka Walterja tudi s predstavniki močno regulirane zavarovalniške industrije in z ...