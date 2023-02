Končali negativni niz treh porazov

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 19. kolu lige ABA premagali FMP s 86:79 (27:24, 47:37, 67:53). Ljubljančani so vpisali trinajsto zmago v osemnajstih tekmah v ligi ABA. S tem so prekinili serijo treh porazov in lahko z optimizmom pričakujejo nadaljevanje tekmovanja v začetku marca.

Naslednji teden Ljubljančane čaka pokal Spar, najprej četrtfinale in nato verjetno še zaključni turnir v Mariboru, zadnji teden v februarju pa je rezerviran za kvalifikacije reprezentanc za svetovno prvenstvo. Naslednjo tekmo v ligi ABA bo Cedevita Olimpija igrala 4. marca v Stožicah proti Igokei, 8. marca pa jo v evropskem pokalu doma čaka Panevežys iz Litve.

FMP – Cedevita Olimpija 79:86 (24:27, 37:47, 53:67) Dvorana FMP, gledalcev 1000, sodniki Belošević (Srbija), Nedović (Slovenija), Koljenšić (Črna gora). FMP: Beech 9, Moore 19 (5:6), Pavičević 5 (1:5), Stepanović 9 (1:1), Šaranović 2, Simović 4, Izundu 5 (1:2), Janković 2 (2:2), Jenkins 8 (3:3), Manojlović 1 (1:2), Valinskas 15 (3:3); Cedevita Olimpija: Ferrell 17 (2:2), Radović 2, Alibegović 6, Murić 14 (1:2), Adams 10 (6:6), Matković 16 (2:2), Omić 8, Dragić 13 (2:2); prosti meti: FMP 17:24, Cedevita Olimpija 13:14; met za tri točke: FMP 8:21 (Beech 3, Moore 2, Stepanović, Jenkins), Cedevita Olimpija 7:27 (Ferrell 3, Murić 3, Dragić); osebne napake: FMP 23, Cedevita Olimpija 30; pet osebnih: Matković (33.), Dragić (38.), Izundu (39.),

Cedevita Olimpija je v Beogradu zasluženo prišla do zmage, saj je vodila večji del tekme in nadzorovala potek dogodkov na parketu. Nekaj minut krize je imela le v zadnji četrtini, ko je po vodstvu 73:55 dovolila FMP, da se je štiri minute pred koncem približal na manj kot deset točk (78:69).

Yogi Ferrell (17 točk, 6 podaj, 5 skokov) je v zaključku tekme Ljubljančane mirno pripeljal do zmage s 86:79, kar je za dve točki več, kot so Srbi zmagali v Ljubljani. Karlo Matković (16 točk, met 7:9) in Zoran Dragić (13 točk, 11 skokov) nista sodelovala v končnici, saj sta s petimi osebnimi obsedela na klopi, 14 točk pa je dosegel Edo Murić (trojke 3:6).

Vrstni red: Partizan 34, Crvena zvezda 33, Cedevita Olimpija in FMP po 31, Budućnost 30, Studentski centar 28, Zadar, Mega in Split po 27, Cibona 26, Mornar 24, Igokea, Borac in MZT Skopje po 22.