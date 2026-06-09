Koncert žvižgov za Trumpa je velikana privabil iz sence

Košarkarji San Antonia so dobili tretjo tekmo finala in znižali zaostanek proti New York Knicks na 1:2. Žvižgi za Donalda Trumpa, domači so igrali v krču.

Ponedeljkov večer v New Yorku je upravičil napovedi o noriji in obsedenem stanju, ki ni zajelo le Mannhattna, temveč kar vseh pet predelov, ki tvorijo veliko jabolko. Donald Trump je med glasnimi žvižgi pisal zgodovino, na mesto med šampioni lige pa bodo še počakali domači košarkarji. San Antonio prvič v finalni seriji ni zapravil vodstva v zadnji četrtini (115:111) za to je poskrbel Victor Wembanyama z 32 točkami. V noči na četrtek zdaj New York brani prednost domačega igrišča, Teksašani pa serijo z zmago lahko vrnejo na začetno točko. V New Yorku je ameriški nogomet pomemben, enako velja za hokej, a največje ameriško mesto je predvsem mesto košarke. In ne le košarke, to je mesto New York Knicks. Kevin Durant, James Harden in Kyrie Irving so v Brooklynu hitro spoznali, da tekmecem ...