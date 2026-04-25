Končnica lige NBA povečala zanimanje gledalcev in navijačev

Končnica lige NBA se je začela z ravnijo izenačenosti in dramatičnosti, ki košarkarski svet drži v nenehni napetosti. Kar šest uvodnih serij je po prvih dveh tekmah povsem izenačenih, kar je že v zgodnji fazi tekmovanja ustvarilo neizprosen pritisk, značilen za odločilne tekme na izpadanje.

V središču pozornosti ostaja večni prestiž: LeBron James je v zadnjem poglavju rivalstva s Kevinom Durantom slavil pomembno zmago, s katero so Los Angeles Lakersi serijo nagnili v svojo korist in prevzeli pobudo.

Prav zvezdniki in prijemi vodstva lige NBA za povečanje zanimanja za najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu kažejo izjemno porast televizijske prenosa lige NBA. Ni naključje, temveč rezultat t. i. »popolnega viharja«, v katerem so se soočile uveljavljene ikone prejšnjega rodu in vzhajajoči zvezdniki prihodnosti. Zadnji podatki kažejo, da končnica lige NBA dosega najvišje število gledalcev v zadnjih petnajstih letih. Nedeljski spored, na katerem sta se pomerili vodilni ekipi obeh konferenc, je v povprečju spremljalo osupljivih 4,87 milijona gledalcev. Skupno si je tekme čez konec tedna v Združenih državah Amerike ogledalo več kot 35 milijonov ljudi, kar predstavlja kar 65-odstotno rast v primerjavi s prejšnjo sezono.

Ključna gonila tolikšne angažiranosti so visoki vložki in zgodovinski posamični dosežki. Konec tedna se je začel z visoko zmago Bostona, ki je s 32 točkami razlike premagal Philadelphio, sledilo pa je prevladujoče zmagoslavje Oklahome nad Phoenixom s 35 točkami prednosti. Kljub visokim razlikam v rezultatu je prav moč zvezdnikov – od prevlade Shaija Gilgeous-Alexandra do fenomenalnih predstav Victorja Wembanyame in spektakularnosti Luke Dončića – tista, ki ljubitelje košarke drži pred zasloni. To le potrjuje, da je nacionalni doseg lige NBA trenutno najmočnejši v zadnjem desetletju in pol.