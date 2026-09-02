Končno eden, ki ni odšel v ZDA, temveč k zmajem

Cedevita Olimpija je svoje vrste okrepila z Urbanom Krofličem, 20-letnim slovenskim branilcem, ki je letos poleti blestel na domačem eurobasketu do 20 let, kjer je osvojil zlato medaljo in bil član najboljše peterke tekmovanja, so sporočili iz ljubljanskega košarkarskega kluba.

»Kroflič je mlad domači igralec, ki ima veliko potenciala in pozitiven značaj. Kljub svojim letom ima že nekaj izkušenj z igranjem v ligi Aba, zdaj pa se bo lahko dokazal še na višji ravni igre in naredil naslednji korak v svojem razvoju. Verjamemo, da ima za to vse potrebne kvalitete,« je za spletno stran kluba povedal glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

»Po dolgem času sem spet doma, zato sem zelo vesel. Komaj čakam izzive, ki med čakajo v evropskem pokalu in ligi Aba,« je ob podpisu enoletne pogodbe povedal Urban Kroflič. Zadnja okrepitev Cedevite Olimpije oziroma sedmi novi igralec v klubu v primerjavi z minulo sezono se je rodil v Celju, prve košarkarske korake pa je naredil v Vojniku. Nazadnje je bil član beograjske Mege, v kateri je imel v sezoni 2025/26 povprečje skoraj 28 minut, dobrih 10 točk, 4,2 skoka in 2,5 podaje. Kroflič je v zadnjem obdobju uspešno nastopil tudi v slovenski članski reprezentanci.