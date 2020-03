Končno našli pot skozi šivankino uho

Golemac zadovoljen

Cedevita Olimpija : Budućnost 81:79 (55:59, 38:38, 20:20) Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki Jovčić, Nikolić (oba Srb) in Radojković (Hrv).

Cedevita Olimpija: Krušlin 9 (3:3), Hopkins 8 (0:1), Artis 12 (2:3), Murić 2, Miller-McIntyre 17 (4:5), Blažič 13 (7:8), Stipanović 10 (6:6), Zirbes 10.

Budućnost: Cobbs 17 (9:9), Ivanović 19, Bamforth 5, Martin 6 (2:4), Z. Nikolić 4, Kilpatrick 7, Meiers 8 (4:4), D. Nikolić 11 (2:2), Žugić 2.



Druga para dneva – FMP : Crvena zvezda 79:87, Partizan : Mega Bemax nočna tekma.

Vrstni red: Partizan 16:4, Budućnost 15:6, Crvena zvezda 14:7, Cedevita Olimpija in Mornar po 13:8, Koper Primorska 12:9, FMP 10:11, Igokea in Cibona po 7:14, Mega Bemax 6:14, Zadar in Krka po 6:15.

Ljubljana – Cedevita Olimpija je dan pred derbijem 21. kola lige ABA z Budućnostjo zaprla vrata stožiške dvorane za gledalce, nekaj ur pred tekmo še za novinarje, vendar ohranila priprte duri za polfinale končnice. Da bi lahko ohranila možnosti za preboj med najboljšo četverico, bi morala v zadnjih dveh kolih ugnati tako košarkarje iz Podgorice kot Krko v Novem mestu in prvo oviro je preskočila s košem0,9 sekunde pred koncem tekme. S 13. zmago se je izenačila z Mornarjem, ki ima prednost dveh zmag v medsebojnih soočenjih in bo v zadnjem kolu gostoval pri Megi Bemaxu.Na igranje pred (skoraj) praznimi stožiškimi tribunami so se košarkarji Cedevite Olimpije v zadnjih letih že skoraj navadili, zaradi resnosti tokratnega razloga pa je bila tišina v dvorani veliko bolj strašljiva. Igralci in trenerji so se profesionalno lotili svojega dela, vendar že na prvi pogled niso bili pravi, še posebej tisti, ki običajno črpajo navdih iz občinstva. Tekma se zato ne bo uvrstila med lepotice prvenstva, tudi zmagovalci si jo bodo zapomnili predvsem po tem, da so si morali uspeh trdo prislužiti. Do njega so prišli s skromnim metom za tri točke 5:22, pri katerem je z nenatančnostjo prednjačil kapetan moštva(0:5), zato pa je dajal zgled z borbenostjo in s skoki. Kar 14 jih je zbral, več kot vsi štirje Olimpijini centri in krilni centri skupaj ter prevesil tehtnico na domačo stran v tej pomembni prvini (31:26).Potem ko je Cedevita Olimpija prehitro in preveč lahkomiselno zapravila vodstvo s 33:26 iz 16. minute, ji resda ni kazalo dobro. Košarkarji Budućnosti so prevzeli nadzor nad ritmom igre, v 29. minuti prišli do prednosti 57:49 in pet minut pred koncem tekme še vedno vodili s 70:64, saj se je odličnemupridružil še en učinkovit organizator igre,. Tedaj je pri Ljubljančanih najprej stopil v ospredjeter s tremi uspešnimi prostimi meti in trojko prinesel svojemu moštvu naskok 73:72, ki ga je Miller-McIntyre povišal na 76:72 s košem in dodatnim prostim metom.Cobbs in Ivanović sta vztrajala, toda ko je pri slednji pri 78:77 le 33,8 sekunde pred iztekom igralnega časa storil nešportno napako in s petimi moral na klop, se je gostiteljem ponudila imenitna priložnost. Niso je izkoristili, saj je Miller-McIntyre zadel le en prosti met, Blažič pa z izgubljeno žogo pri vodenju omogočil Cobbsu izenačenje na 79:79. Preostalih 19,6 sekunde je Miller-McIntyre vendarle znal unovčiti, saj je ušelin tik pred zadnjim zvokom sirene odločil zmagovalca.»V napadu nismo blesteli, zato pa je zmagal kolektiv. Imeli smo sedem košarkarjev s zelo podobnim številom doseženih košev, ki so hkrati garali v obrambi. Zato smo lahko prebrodili tudi napake, vzpone in padce, kar bi morala biti dobra popotnica za naslednje tekme. Če bomo v obrambi 'umirali' eden za drugega, bo v napadu vse preprosto,« je ocenil Olimpijin trenerCedevito Olimpijo že jutri ob 18.45 čaka tekma 3. kola lige Nova KBM za prvaka z moštvom Helios Suns v Domžalah, prav tako pred praznimi tribunami.