Konec jadranske zgodbe za Cedevito Olimpijo

Košarkarji Cedevite Olimpije so se že v četrtfinalu poslovili od jadranske lige, mnogo prej, kot so načrtovali in si želeli. Tudi v Stožicah je bila beograjska Mega boljša, tokrat s 85:71, in se povsem zasluženo uvrstila v polfinale lige ABA.

Če je bila na prvi tekmi v Beogradu največja težava Olimpije obramba, so tokrat odigrali bolje, a s porazno igro v napadu niso uspeli držati koraka z razigrano Mego. Ob vstopu v zadnjo četrtino je Cedevita Olimpija še imela možnosti za zasuk, zaostajala je za šest točk, nato pa so Ljubljančani začeli noreti po parketu in delati nepotrebne napake pod obema obročema.

Met za tri točke je bil porazen, Ljubljančani so zadeli le 3 trojke iz 27 poskusov. V raketi si je Olimpija priigrala premalo odprtih metov pod košem, za nameček tudi tokrat niso zaustavili Nikole Đurišića (20 točk). Ko je Justin Cobbs dobrih pet minut pred koncem zapravil tri zaporedne napade in naredil še nešportno osebno napako, je bilo upov na polfinale konec.

FOTO: Voranc Vogel

Najboljši strelec (in ena redkih svetlih točk) Olimpije je bil borbeni Shawn Jones s 16 točkami, ob Đurišiću jih je pri Megi 20 dosegel še Stefan Miljenović.

Liga ABA, četrtfinale:

Zadar - Budućnost 73:80

(Budućnost se je z 2:0 v zmagah uvrstila v polfinale)

Igokea - Partizan 77:101

(Partizan se je z 2:0 v zmagah uvrstil v polfinale)

Cedevita Olimpija - Mega 71:85

(Mega se je z 2:0 v zmagah uvrstila v polfinale)

Ponedeljek:

18.30 Studentski centar - Crvena zvezda

(Crvena zvezda vodi z 1:0 v zmagah)