Konec košarke v Kopru?

Nakopičilo se je za 700.000 evrov dolga

Najboljši slovenski košarkarski klub zadnjih sezon,. Kot poročajo različni mediji, med njimi tudi specializirana spletna stran za košarko Sportando, je klub igralcem sporočil, da so prosti in da si lahko poiščejo nove delodajalce.Koper Primorska, ki je, državnega, pokalnega in superpokalnega prvaka v Sloveniji ter ligi Aba 2, se je pred enim letom znašla v hudih finančnih težavah zaradi odhoda glavnega pokrovitelja, podjetja Sixt. Lani decembra je Koper zapustila še večina nosilcev igre in trenerletos poleti pa je agonija dosegla vrhunec, saj klub ni bil sposoben pripeljati novih igralcev in jih ustrezno finančno nagraditi.Koper Primorska bi morala čez šest dni igrati tekmo slovenskega superpokala s Cedevito Olimpijo, vendar je Košarkarski zvezi Slovenije v začetku tega tedna sporočila, da, zato je KZS na njeno mesto postavila novomeško Krko. Tekma slovenskega superpokala bo v Kranju 17. septembra. Po pisanju Primorskih novic ima Koper Primorska 700.000 evrov dolga.Koprčani bi morali v novi sezoni nastopati v ligi Aba ter državnem prvenstvu. Zaenkrat je njihovo sodelovanje v obeh tekmovanjih pod velikih vprašajem.se že nekaj dnimedijev, prav tako pa niso še nič uradnega poslali na KZS ali ligo Aba.