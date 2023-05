Konec neznank, košarkarji Cedevite Olimpije vedo, s kom v polfinalu

Beograjski Partizan je tekmec slovenskega predstavnika v ligi Aba Cedevite Olimpije v polfinalu regionalnega tekmovanja. V odločilni tretji tekmi so Beograjčani danes premagali Studentski centar iz Podgorice s 112:83. Košarkarji Partizana so nekoliko presenetljivo izgubili prvo tekmo s črnogorskim tekmecem, ki ga vodi slovenski trener Andrej Žakelj, v domači dvorani so morali priznati premoč s 83:84. Tudi na drugi so bili zelo blizu porazu in slovesu že v četrtfinalu, toda v Podgorici so po preobratu v zadnjih minutah slavili z 81:79.

Crvena zvezda in Budućnost že na vso moč

Odločilna tekma je bila na sporedu v Beogradu. Domača zasedba je nazadnje zaostajala v šesti minuti (11:13), potem pa stopila na plin in ob polčasu vodila za 57:38, na koncu je bila razlika skoraj 30 točk. Cedevita Olimpija na tekmeca čaka od 13. maja, ko je v odločilni tretji tekmi premagala beograjski FMP s 97:79. Pred tem so Ljubljančani dobili prvo tekmo s 87:77, Beograjčani pa drugo s 102:96.

Drugi polfinale med Crveno zvezdo in Budućnostjo se je že začel. Beograjčani so dobili prvo tekmo s 93:55 in si lahko finale zagotovijo že na drugi tekmi v torek, 23. maja.