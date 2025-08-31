Konec tedna, kot so si ga Luka Dončić in drugi lahko želeli

V nadaljevanju preberite:

Vikend paket tekem slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v košarki je prinesel več dobrega kot slabega. Sobotni poraz proti favoriziranim Francozom s 95:103 po dramatični tekmi, v kateri so bili Slovenci povsem enakovredni 37 minut, je bil v službi nedeljskega dvoboja, prvega, v katerem so Luka Dončić in drugi slovenski košarkarji morali zmagati. Slovenci so svojo nalogo opravili zanesljivo in rutinirano premagali Belgijo

Po uvodnem porazu proti Poljski so v slovenskem taboru minuli konec tedna dobili vse, kar so si želeli: proti mlajšim, a atletsko premočnim »trikolorom«, so si povrnili samozavest, proti nekonkurenčnim Belgijcem pa potrditev, da tudi z ne prav bleščečo igro premorejo dovolj naboja in znanja za uresničitev ciljev.

»Ni bilo lahko, a smo kot moštvo opravili odlično delo, vključno s spremljevalnim osebjem,« je poveal eden od najvidnejših slovenskih košarkarjev na obeh tekmah Edo Murić.