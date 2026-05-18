Košarka

Konjeniki na odločilni tekmi preskočili visoko oviro

Cleveland Cavaliers so na sedmi tekmi konferenčnega polfinala z Detroit Pistons slavili s 125:94. Sedaj jih čakajo Kratkohlačniki iz New Yorka.
Donovan Mitchell je bil ključen za Cleveland. FOTO: Rick Osentoski/Imagn Images Via Reuters Connect
T. E., STA
18. 5. 2026 | 07:33
Košarkarji Cleveland Cavaliers so na sedmi tekmi konferenčnega polfinala severnoameriške lige NBA v gosteh premagali Detroit Pistons s 125:94. V finalu vzhoda bodo igrali proti New York Knicks. Prva tekma bo v Madison Square Gardnu v noči s torka na sredo.

Mladi košarkarji San Antonia poslali jasno sporočilo

Potem ko so Pistons, sicer najboljši na vzhodu v rednem delu, v Clevelandu z izjemno predstavo izsilili sedmo tekmo na domačem parketu, na njej niso imeli možnosti proti Konjenikom. Ti so prevladovali od začetka, imeli že pred polčasom 20 točk naskoka, tudi v nadaljevanju pa se niso ustavili in dovolili domačim, da bi se vrnili. V zadnji četrtini je razlika narasla tudi na 35 točk.

Donovan Mitchell je za goste dosegel 26 točk ter dodal še sedem skokov in osem asistenc. S po 23 točkami sta mu sledila Jarrett Allen in Sam Merrill, 21 točk pa je dodal še Evan Mobley. Pri Detroitu je manjkal predvsem učinek Cada Cunninghama, ki je dosegel 13 točk (5:16 iz igre). Štiri točke več je prispeval Dannis Jenkins. Detroit je iz igre zadel 30 od 85 metov, medtem ko je Cleveland presegel 50 odstotkov (43:85), čeprav je proste mete izvajal zelo slabo za standarde lige NBA, zadel je le 28 od 44 metov.

»To je naslednji korak za nas. Na pripravah sem na tablo zapisal naš izkupiček v zadnjih sezonah v končnici – 11 zmag in 15 porazov. Vse leto smo igrali na način, da moramo veliko dokazati in to se ni spremenilo. Danes smo sami sebi dokazali, da smo na pravi poti,« je po tekmi dejal trener Konjenikov Kenny Atkinson.

Na novinarski konferenci je izpostavil učinek Mitchella in Allena, predvsem slednji je bil v prvih dveh dvobojih na štiri zmage večkrat zadržan pod košema. Na drugi strani trener domače ekipe ni bil posebej razočaran. »Ne morem biti razočaran nad fanti. Seveda to ni način, na katerega smo želeli končati serijo. Fantje so dali vse od sebe, a Cleveland nas je enostavno nadigral. Ta ekipa je izjemna in ne morem biti bolj ponosen, kako se pusti voditi in trenirati,« je po porazu o svojih varovancih dejal trener JB Bickerstaff.

Luka Dončić: od fanta do moža

V boju za naslov prvaka so tako ostale še štiri ekipe. V noči na torek bosta boj na zahodu začela Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs, ekipi z najboljšim izkupičkom po rednem delu. Oklahoma je s 4:0 v zmagah izločila Los Angeles Lakers, za katere zaradi poškodbe v končnici ni igral slovenski zvezdnik Luka Dončić. Spurs so bili s 4:2 boljši od Minnesote. Na vzhodu bo New York, ki je pometel s Philadelphio s 4:0, drugič zapovrstjo igral v finalu konference. Lani je bila boljša Indiana s 4:2 v zmagah. 

