Koper Primorska je na kolenih, vendar ne bo ugasnila

Pomladitev in pocenitev moštva

FMP : Krka 84:81 (60:64, 36:44, 18:18) Dvorana v Železniku, gledalcev 450, sodniki Petek (Slo), Radojković (Hrv) in Šundić (ČG).

FMP: Reath 10 (2:2), Pecarski 2, Jeremić 8, Pot 11 (5:7), Đoković 7 (4:4), Radanov 8 (4:6), Radovanović 6, Ulubay 10 (2:2), Đorđević 18, Momirov 4 (1:2); Krka: Cosey 23 (5:6), Jones 11 (1:2), Marinelli 19 (4:4), Balažič 10 (2:2), Rakićević 6, Lapornik 9 (2:2).

Čeprav bo Koper Primorska šele v ponedeljek odigrala zadnjo tekmo 12. kola lige ABA – oslabljena Krka je danes izgubila z FMP, Cedevita Olimpija bo jutri gostila Mego Bemax –, je bila v zadnjih dneh v središču pozornosti košarkarske javnosti. Po nizu imenitnih uspehov tokrat zaradi gmotnih težav, ki so najprej opustošile igralske vrste, nato pa se je za odhod odločil še trener. Predsednik klubazato ni mogel več molčati.Slovenski prvaki 2019, zmagovalci domačega pokala in superpokala 2018 in 2019, šampioni 2. lige ABA 2019 – koprski košarkarji so v zadnjih dveh letih prevladovali v domala vseh tekmovanjih, v katerih so sodelovali. Precej krajši je bil seznam njihovih pokroviteljev, zato so se temelji kluba počasi začeli sesuvati. Eden za drugim so začeli odhajati nosilci igre, tako zaradi zamujanja plač kot zaradi pravil lige ABA, ki dopuščajo interne prestope med njenimi udeleženci le med 11. in 12. kolom.se je preselil k Crveni zvezdi, ki bo v ponedeljek obiskala Bonifiko,k Mornarju,pa se je odločil za madžarski Szolnok. In ko je Golemac uvidel, da ne more več normalno opravljati svojega dela, je na četrtkovem večernem treningu sporočil preostalim igralcem, da odhaja. Moštveno krmilo naj bi prevzel njegov pomočnik, Gregor Vuga pa je v daljšem uradnem sporočilu pojasnil, kako naprej.»Ob razumevanju mestne občine Koper in Luke Koper smo bili v 90 odstotkih odvisni od lastnega kapitala. Zato je potrebna sprememba, saj bi sicer lahko ogrozili dolgoročno zgodbo. Tako smo sprejeli odločitev, da zavoljo finančne vzdržnosti spremenimo strategijo kluba ter člansko moštvo pomladimo in pocenimo. Ob težavah z zagotavljanjem likvidnosti smo bili prisiljeni odpreti izhodna vrata trem bojevnikom, ki se jim lahko le priklonim do tal. Še posebej pa se želim zahvaliti Jurici Golemcu. Eden najboljših in najbolj nadarjenih košarkarskih strokovnjakov daleč naokrog prevzema v našem kolektivu svetovalno funkcijo. Ob spremembi strategije je pač jasno, da je njegov potencial prerasel naš klub,« je uvodoma zapisal predsednik Kopra Primorske, ki je v prvi polovici lige ABA zbrala osem zmag, kar bi ne glede na razpoložljivi igralski kader že moralo zadostovati za obstanek. Izpadu se bo lahko ognila tudi v slovenskem DP, saj se ji liga za prvaka ne more več izmuzniti.Vuga lahko zato nekoliko bolj mirno gleda v prihodnost: »Novi trener bo nadaljeval začrtano pot v odvisnosti od financ, s katerimi bomo prednostno poravnali vse preostale dolgove, sekundarno pa zagotovili najvišjo mogočo raven sprotnega delovanja. KK Koper Primorska ne bo ugasnil. Vsekakor stremimo k temu, da med naše sponzorje privabimo še kakšno podjetje. Morda bomo pripeljali kakšno okrepitev, a le, če si jo bomo lahko privoščili. Morda bomo morali v boljše sredine pustiti še kakšnega igralca, odvisno od ponudb in njihovih želja. A če bo še tako težko, želimo dolgoročno postati stabilen član lige ABA, v domačih tekmovanjih se bomo po najboljših močeh borili za čim bolj odmeven rezultat.«Cedevita Olimpija – Mega Bemax (17), Partizan – Igokea (20);Mornar – Cibona (18), Zadar – Budućnost (20);Koper Primorska – Crvena zvezda (18).Terme Olimia – Hopsi Polzela (19), Rogaška – Helios Suns (19), Šentjur – Šenčur GGD (19);Zlatorog – Krka (17).