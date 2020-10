Koper Primorska začela s porazom tudi regionalno sezono

FMP : Koper Primorska 84:65 (64:51, 54:42, 25:13) Dvorana Železnik, brez gledalcev, sodniki Radojković, Hadžić in Terlević (vsi Hrv).

FMP: Lazarević 7, Čović 8 (3:3), Lešić 20 (1:4), Čarapić 8 (2:3), Simović 3, Radovanović 7, Šešlija 2, Nenadić 7 (2:2), Radonjić 4, Ulubay 6 (0:2), Đorđević 12.

Koper Primorska: Durnik 7 (1:2), Rojc 4 (2:2), Kastrati 5 (1:2), Radulović 9 (1:4), Macura 15 (6:7), Nemanič 8 (2:4), Vončina 17.

Beograd – Košarkarji Kopra Primorske so vstopili v novo sezono z dvema porazoma v slovenskem prvenstvu, danes pa so bili neuspešni še na uvodni tekmi regionalne lige ABA. FMP je bil uspešnejši s 84:65 (64:51, 54:42, 25:13).FMP že zgodaj prišel do zajetne prednosti (21:4), ki je ekipa iz Kopra ni zmogla izničiti kljub prebliskom. Gostitelji so med drugim povsem prevladovali v skoku, ki so ga dobili s 45:25. Proti koncu prve četrtine so se varovanci trenerjanekoliko približali, a slabo začeli tudi drugi del in zaostali s 13:35. V drugem polčasu je domače moštvo brez težav ohranjalo varno razdaljo po vodstvom nekdanjega Olimpijega krilnega centra(20 točk in 12 skokov), tako da zmaga ni bila niti za trenutek vprašljiva.Slovenski derbi 1. kola med Cedevito Olimpijo in Krko bo v nedeljo ob 20. uri v Stožicah.