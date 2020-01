Koprčani brez denarja, vendar za petami Olimpiji

Razočaranje v Stožicah

zmagi vsaka sta v zadnjih petih kolih dosegli Cedevita Olimpija in Krka, Koper Primorska eno

Koper Primorska : Krka 67:63 (56:46, 39:30, 21:12) Dvorana Bonifika, gledalcev 1000, sodniki Radović (Hrv), Nikolić in Mrdak (oba Srb).

Koper Primorska: Gibbs 10, Barič 5, Lazić 4 (1:2), Marinković 17 (5:7), Hodžić 18 (3:4), Dimec 6 (0:2), M. Luković 7 (1:4).

Krka: Cosey 9 (2:2), Jones 13 (7:9), Jančar Jarc 3, Pašalić 7, Balažič 2, Jošilo 9, Lapornik 6 (3:49, Ramljak 14.

Cedevita Olimpija : Mornar 90:91 (79:79, 63:63, 43:44, 23:18) Dvorana Stožice, gledalcev 1000, sodniki Hordov (Hrv), Koljenšić (ČG) in Stefanović (Srb).

Cedevita Olimpija: Boatright 9 (1:2), Hopkins 17 (6:7), Murić 9 (0:2), Mulalić 3, Miller-McIntyre 23 (4:4), Blažič 10 (5:5), Stipanović 8, Simonović 7 (1:2), Zirbes 4.

Mornar: Pullen 13 (8:11), Harris 16 (5:8), Needham 22 (2:2), Šehović 7, Begić 4 (2:2), Markota 5, Vranješ 6 (2:4), Bjelica 9 (4:4), U. Luković 9 (3:8).

Drugi izidi

FMP : Partizan 57:87 (41:59, 21:36, 6:18 – Đorđević 14, Pot 9, Uskoković in Ulubay po 8; Birčević 14, Walden in Janković po 13)

Budućnost : Mega Bemax 90:76 (62:64, 41:45, 17:26 – Cobbs 24, Kilpatrick 19, D. Nikolić 12; Simonović 23, Perry 13, Mesiček 3, Macura 0)

Zadar : Igokea 81:88 (64:57, 41:37, 22:15 – Allen 19, Vuković 18, Ivanov 15; Gagić 23, Ilić 21, Evans 11)

Ponedeljek: Crvena zvezda – Cibona (18).



Vrstni red: Partizan 13:3, Budućnost 12:4, Cedevita Olimpija 10:6, Crvena zvezda 9:6, FMP, Mornar in Koper Primorska po 9: 7, Igokea in Krka po 6:10, Cibona 5:10, Zadar 4:12, Mega Bemax 3:13.



Pari prihodnjega kola – sobota, 25. t. m.: Cibona – Budućnost (18), Partizan – Zadar (20); nedelja, 26. t. m.: Mega Bemax – Krka (12), Cedevita Olimpija – Koper Primorska (18), Mornar – FMP (20); ponedeljek, 27. t. m.: Igokea – Crvena zvezda (17).

Razlika v finančnih temeljih Cedevite Olimpije in Kopra Primorske je ogromna, a na lestvici lige ABA skorajda ni opazna. Ljubljančani imajo po novem nerodnem spodrsljaju in uspehu Koprčanov v slovenskem derbiju s Krko le eno zmago prednosti, ki so si jo priigrali z zmago v medsebojnem dvoboju v dvorani Bonifika. Proti drugim tekmecem pa sta moštvi dosegli enak izkupiček.Slovenski prvaki tudi po odhodu vseh nosilcev igre in trenerjaostaja žilava ovira. Krko so ob prvem regionalnem soočenju prekosili z 89:71, dvakrat so jo premagali tudi za točke DP, v četrtem spopadu pa so vodili od prve do zadnje sekunde. Začeli so s prednostjo 11:2 in 28:15, prebroditi pa so znali tudi obdobje krize in boljše igre Novomeščanov, ki se je začel pred glavnim premorom. Dolenjska zasedba se je v zadnji četrtini približala na 55:58 in 61:65, popolnega zasuka pa ni zmogla.Ko so se košarkarji Cedevita Olimpije 18. decembra poslovili od evropskega pokala z visoko zmago nad Joventutom, so začeli kovati velike načrte za drugo polovico lige ABA. Prešli so namreč na ritem ene tekme na teden, kar jim omogoča veliko priložnosti za uigravanje, za razliko od evroligaša Crvene zvezde, Partizana, ki se je prebil v drugi krog evropskega pokala, in Mornarja, ki mora odigrati vsaj še tri tekme v Fibini ligi prvakov, pa tudi za počitek. Toda po koncu evropskega sezone gre krivulja Ljubljančanov samo še navzdol.Odigrali so pet tekem, se najprej dvakrat srečno rešili proti Megi Bemaxu (po dveh podaljških) in Ciboni (s 84:82) z dna lestvice, sledili so trije zaporedni porazi, ob katerih so prikazali tudi veliko sebičnosti in taktične nezrelosti: proti Igokei doma, Partizanu po trojki v zadnji sekundi in v soboto še proti Mornarju po novem podaljšku in novi nespretnosti v Stožicah.Le 19,3 sekunde pred iztekom rednega dela dvoboja jezadel dva prosta meta za 79:76, zato bi lahko stožiška zasedba v preostanku časa storila marsikaj, denimo osebno napako, le trojke ne bi smela prejeti. Pa se je zgodilo prav to. Že po petih sekundah jeostal povsem sam na položaju levega krila in zadel svojo četrto od Mornarjevih 11 trojk (Olimpijin met za tri točke je bil pičlih 5:20), po kateri se gostitelji niso več pobrali.(za tri 0:4) je tik pred iztekom 40 minut zgrešil, v dodatnih petih minutah pa so Črnogorci vodili ves čas.Olimpijin trenere upravičeno vnet zagovornik kontinuitete dela in kadrovanja, saj je za moštva z omejenimi proračuni edina pot do napredka in uspehov. Toda po novem porazu, ki je resno ogrozil možnosti za uvrstitev v končnico regionalnega prvenstva, ni našel besed opravičila: »Razočaran sem nad razpletom, saj je bil v nasprotju s tem, kako zadnjih 14 dni izgledajo naši treningi in koliko energije vlagamo v naše delo. Ne glede na to, da smo napravili nekaj neumnosti, bi lahko tekmo s pametnimi osebnimi napakami pripeljali do mirnega konca. Znova smo se preveč sebično lotili tekme. Dosegamo veliko število točk, a ob majhnem številu asistenc je jasno, da igralci bolj razmišljajo o sebi kot drug o drugem.«