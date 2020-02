Koprčani in Domžalčani z eno nogo v polfinalu

Domžalčani uresničili načrt

Rogaška : Koper Primorska 62:82 (50:70, 33:52, 10:27) Dvorana Rogaška Slatina, gledalcev 400, sodniki D. Javor, Grbić in Savić (vsi Lj).

Rogaška: Bernard 9 (4:6), Božak 3, Fon 7, Dornik 13, Washington 6, Durnik 8 (3:4), Čigoja 3, Miličević 9 (4:5), Vujasinović 4 (2:2).

Koper Primorska: Barič 11 (2:2), Kosi 6, Lazić 20 (3:3), Hodžić 19, Dimec 14 (2:2), Luković 12 (1:2).

Šentjur : Helios Suns 60:67 (51:54, 35:39, 18:22) Dvorana OŠ Hruševec, gledalcev 150, sodniki Krejić (Kr), E. Javor (Lj) in Mohorič (Vel).

Šentjur: Strmčnik 7 (2:2), Pešić 10 (2:3), Držić 4, Ledl 10 (1:2), Rebec 9, Čebašek 13, Ahmedović 7 (1:2).

Helios Suns: Konjević 15, Radovčić 9, Prepelič 7, Pelko 18 (6:7), Oman 4, Šantelj 1 (1:2), Mahkovic 11 (1:39, Florveus 2.

Prvi četrtfinalni tekmi pokala Spar nista prinesli presenečenja. V obeh sta zmagali gostujoči moštvi, ki pa sta svojo kakovost potrdili že v uvodnem delu državnega prvenstva ter v prvi in drugi ligi ABA. Še posebej prepričljivo so svoje delo opravili košarkarji Kopra Primorska, ki branijo lani in predlani osvojeni pokalni lovoriki. V Rogaški Slatini so že ob polčasu vodili z 19 točkami naskoka in si zagotovili lepo izhodišče pred povratnim soočenjem v dvorani Bonifika. Do želenega rezultata so prišli tudi Helios Suns v Šentjurju.Koper Primorska ni ničesar prepustila naključju, čeprav je tudi tokrat nastopila brez poškodovanihin. Rogaška medtem ni mogla računati na, kar se ji je močno poznalo, saj je mejo mejo desetih točk presegel le(13). Še pred koncem uvodne četrtine si je nakopala visok zaostanek 17 točk, kar je gostom omogočilo sproščeno igro. Koprčani so vseskozi nadzirali ritem igre, na koncu pa so štirje njihovi košarkarji dosegli 14 točk in več. Z dvojnima dvojčkoma sta se izkazala(20 točk in15 skokov) in(11 točk in 10 asistenc).V uvodni četrtini dvoboja v Šentjurju je kazalo na gladko zmago Domžalčanov, ki so si priigrali obetavno prednost 22:13. Toda domači košarkarji so jih hitro ujeli in že v 14. minuti prevzeli vodstvo s 27:24. Hitro jim je ušlo od rok, toda tudi gostje niso mogli pobegniti, čeprav so v drugem polčasu vseskozi vodili. Šele ko sta se razpoloženemuv napadu priključilain, so vendarle zavladali na igrišču in do 35. minute so si že priigrali odločilno razliko.»Tokrat smo dobro opravili naloge na obeh straneh igrišča. Kar smo se dogovorili, smo upoštevali in speljali. Škoda je le nekaj zapravljenih neoviranih metov, vseeno pa verjamem, da bo današnja prednost dovolj za povratno tekmo. Prikazati moramo še eno maksimalno predstavo, da bi se uvrstili v polfinale,« je po zmagi ocenil Heliosov branilec Jure Pelko, ki je zbral 18 točk in 7 asistenc.Moštva se bodo v sredo pomerila še enkrat in določila prvi polfinalni par. Jutri bosta na sporedu še tekmi Šenčur GGD – Cedevita Olimpija (19) in Krka – Hopsi Polzela (19).