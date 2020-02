Koprčani le še korak do tretje zaporedne pokalne lovorike

Lazić prvi med Koprčani

Koper Primorska : Helios Suns 80:72 (65:46, 43:29, 24:14) Dvorana na Kodeljevem, gledalcev 600, sodniki Petek (Mb), Grbić in Pipan (oba Ljubljana).

Koper Primorska: Gibbs 9, Barič 11 (1:2), Kosi 4 (0:1), Lazić 23 (2:2), Hodžić 9, Dimec 9 (7:8), Nemanič 3, Luković 12 (3:3).

Helios Suns: Konjević 9 (1:1), Radovčić 9 (3:4), Prepelič 10 (1:1), Pelko 6 (1:2), Bratec 6 (3:4), Oman 6, Šantelj 8 (1:3), Mahkovic 15 (3:4), Hirschmann 1 (1:2), Florveus 2.

Ljubljana – Košarkarji Kopra Primorske so prvi finalisti zaključnega turnirja pokala Spar. V ljubljanski dvorani na Kodeljevem so v polfinalu premagali Helios Suns z 80:72, v finalu v nedeljo ob 18.45 pa jih čaka zmagovalec večernega dvoboja med Cedevito Olimpijo in Krko.Za Primorsko je to tretja zaporedna uvrstitev v finale pokalnega tekmovanja, saj je lovoriko osvojila tako leta 2018 kot 2019, hkrati pa priložnost za drugi naslov v tej sezoni in šesti v nizu. Septembra so v Podčetrtku postali zmagovalci superpokala, v prejšnji sezoni pa so osvojili vsa štiri možna tekmovanja: slovenski superpokal, pokal Spar, državno prvenstvo in 2. ligo Aba 2.Koprčani so vodili praktično celo tekmo, tekmeca pa so prekosili skoraj v vseh prvinah igre. Že po prvi četrtini so imeli dvomestno prednost, jo nato v prvem polčasu nadgradili na 17 točk (40:23), dokončno pa je bil zmagovalec odločen ob začetku zadnje četrtine, ko je semafor kazal rezultat 70:50.Pri Kopru Primorski, ki je dobila skok kar z 41:22 ter imela višji odstotek zadetih metov iz igre, za tri točke in s črte prostih metov, a izgubila tudi 21 žog, je igralo le osem košarkarjev. Izstopal jes 23 točkami in 14 skoki (met za dve točkii6:10, za trojke 3:4).Pri Domžalčanih, ki so drugo leto zapored izpadli v polfinalu (lani proti Hopsom), sta do dvomestnih številk prišla le(15 točk in 7 skokov) in(10)., kapetan Kopra Primorske: »Danes bi predvsem v obrambi lahko igrali veliko bolje, saj smo naredili preveč nepotrebnih napak. A na koncu šteje le zmaga in uvrstitev v finale. Zdaj se moramo dobro spočiti, se čim bolje pripraviti na finale ter prikazati dobro igro.«Blaž Mahkovic, kapetan moštva Helios Suns: »Tekmo smo želeli začeti z veliko energije in to nam je dobro uspelo. Nato nam je popustila zbranost, nekoliko se je poznala tudi utrujenost, kar je Koper Primorska izkoristila in povsem zasluženo zmagala.«