Koprčani so poskrbeli za uvod, na vrsti je slovenski derbi

V uvodnem dejanju jubilejne sezone lige ABA je FMP brez večjih težav premagal Koper Primorsko Foto ABA

Preglavice s centri

Trenerja ne skoparita s pohvalami

Ljubljana – Kdor ni bil vajen spletk in zmerljivk iz košarkarskega prvenstva nekdanje Jugoslavije, je bil v minulih 19 letih pogosto šokiran nad manirami v njegovi naslednici, regionalni ligi ABA. Pred jubilejno 20. sezono ni bilo nič drugače, pri prepirih in grožnjah sta prednjačila Partizan in Crvena zvezda, včeraj pa se je vse skupaj začelo, kot da se ni zgodilo nič neobičajnega. Prva je na sceno stopila Koper Primorska , ki smo jo že skoraj pokopali zaradi finančnih težav, drevi ob 20. uri pa bo že prišel na vrsto slovenski derbi v Stožicah.Cedevita Olimpija in Krka sta se pred dvema tednoma pomerili na tekmi za slovenski superpokal, na kateri so bili uspešnejši Ljubljančani z 78:67 (Perry 29, Blažič 18, Brown 12, Murić 9; Stipčević 19, Vučetić 12, Vrabac in Lapornik po 11), v zadnjih letih pa jima je spored lige ABA namenil nekaj odločilnih dvobojev. V sezoni 2018/19 je Krka v zadnjem kolu ugnala stožiško zasedbo in jo prikovala na zadnje mesto, izpadu pa se je ognila z združitvijo z zagrebško Cedevito. Letos spomladi je pandemija preprečila revanšo v zadnjem kolu, pred katero so bili zadnji Novomeščani, Ljubljančani pa so imeli še nekaj malega možnosti za preboj v polfinale končnice. Tokrat se bosta najuspešnejša slovenska kluba pomerila že v uvodnem kolu ter dala trenerjemainpriložnost za oblikovanje ekipe po lastnem okusu, saj sta lani naknadno vskočila namesto Slavena Rimca in Simona Petrova.Na pravo podobo prenovljenih ekip, ki se želita ogniti boju za preživetje, bomo morali še nekoliko počakati. Ne le zaradi običajnega uigravanja, v obeh taborih tarnajo zaradi preglavic z visokimi košarkarji. Pri Cedeviti Olimpiji bo moral center, predviden za enega od adutov v obrambi, okrevati pol leta z zlomljeno nogo, njegova zamenjavapa je pripotoval šele v ponedeljek. Pri Krki medtem že lep čas pogrešajo krilna centrainV današnjem derbiju se bo zato fronta vnovič pomaknila na zunanje položaje, pri čemer Novomeščani upajo na ugodnejši razplet kot ob superpokalnem soočenju v Kranju, Ljubljančani pa pričakujejo bolj stanovitno igro kot ob sredinem porazu z Nanterrom. S številnimi nihanji in prelahko zapravljeno prednostjo iz prvega polčasa je namreč spominjala na lansko sezono v evropskem pokalu, čeprav so akterji povečini drugi.»Vsi želimo začeti regionalno ligo s prvo zmago pred domačimi navijači. Novomeščani imajo izredno pametno sestavljeno moštvo, igrajo agresivno, hkrati pa ne hitijo in ne izgubljajo žog, zato se moramo dobro pripraviti na tekmo. Pričakujemo, da se nam bo priključil tudi Jones,« napoveduje Golemac.Njegov tekmec, sicer pa dobri prijatelj Anzulović, je vrnil komplimente: »Tako kot smo bili srečni, ko se je začelo državno prvenstvo, smo veseli tudi ob štartu lige ABA. Tekmovanje bo zelo močno, saj so se moštva okrepila s kakovostnimi igralci. Med njimi je tudi Olimpija, odlično vodena zasedba s kakovostnimi košarkarji in kolektivno igro, proti kateri želimo popraviti napake s superpokalne tekme in biti čim več časa enakovredni. Najverjetneje pa bomo vnovič igrali brez Škifića in Milovanovića.«