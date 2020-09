Koprčani vendarle našli rešitev

Ljubljana - Košarkarski klub Koper Primorska, zadnji uradni državni prvak, trikratni zmagovalec pokala Spar, zmagovalec zadnjih dveh tekem slovenskega superpokala in član lige ABA 1, vendarle še ne zapira svojih vrat. »Nadaljevali bomo z delovanjem in nastopanjem v vseh tekmovanjih, kot smo si jih začrtali pred to sezono,« so sporočili iz KK Koper Primorska.



»Po mnogih ugibanjih in zapisih v medijih, ki se vrstijo že dalj časa, koprski košarkarski delavci, delujoči znotraj KK Koper Primorska, sporočamo, da bo naš klub kljub težkim časom deloval naprej z vsemi kategorijami, torej tudi s člansko ekipo, ki bo igrala v vseh predvidenih tekmovanjih v tej sezoni (državno prvenstvo, pokal Spar in ABA 1),« so pristojni zapisali v sporočilu za javnost.



Kot so še dodali, so v zadnjih mesecih napeli vse moči, da bi najmočnejši košarkarski sredini z Obale zagotovili obstoj. »Borili smo se do konca, se udeležili mnogih sestankov s potencialnimi pokrovitelji, partnerji, podporniki ... Kljub podpisanim pismom o nameri in številnih obljubah smo bili še pred nekaj dnevi prepričani, da se je koprska košarkarska zgodba končala. Toda v zadnjih dveh dneh smo v razgovorih z novimi zainteresiranimi partnerji našli sodelovanje, ki nam daje možnosti nadaljevanja naše poti,« so še razkrili iz KK Koper Primorska.